IFBA abre vaga para professor com salário inicial de quase R$ 5 mil

O IFBA (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia) abriu as inscrições, nesta quinta-feira, 16, para um processo seletivo visando a contratação de um professor substituto para atuar no campus de Seabra.

O certame, feito pelo regime de contratação simplificada, oferece uma vaga para a área de informática, com regime de trabalho de 40 horas semanais. Para participar é necessário ao menos uma das formações a seguir:

Computação;

Engenharia de Software;

Sistemas de Informação;

Ciências da Computação ou áreas correlatas.

Além da formação básica de nível superior, é necessário ter um diploma de pós-graduação lato sensu na área de informática ou educação.

Salário

A remuneração inicial é de R$ 4.975,59, além de um auxílio alimentação de R$ 1.000.

Inscrições

As inscrições do processo seletivo do IFBA para o Campus Seabra abriram, nesta quinta-feira, 16, e seguem até a próxima quinta-feira, 23.

Elas devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site oficial do instituto.

É de suma importância que o candidato envie corretamente a documentação exigida no formato de PDF. conforme as orientações do edital.

Etapas

O processo é composto por duas etapas, a prova de títulos e a prova de desempenho didático, ambas de caráter eliminatório e classificatório, com critérios específicos.

A primeira prova vai avaliar a formação acadêmica e a experiência profissional dos candidatos, já a segunda será uma aula expositiva com duração máxima de 50 minutos, abordando alguns temas da área da informática, como:

Programação Web;

Banco de dados;

Redes de computadores;

Lógica de programação;

Sistemas operacionais.

O desempenho vai ser analisado por uma banca examinadora composta por três examinadores, baseada em itens pré-definidos. como: