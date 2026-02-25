Inscrições para concurso com salário de R$ 22,5 mil encerram nesta quarta

Siga o A TARDE no Google

Processo seletivo é organizado pelo Instituto Rio Branco, ligado ao Itamaraty - Foto: Reprodução | Agência Brasília

As inscrições para o concurso de admissão à carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores se encerram nesta terça-feira, 25. Ao todo, são oferecidas 60 vagas para o cargo de terceiro-secretário, com salário inicial de R$ 22.558,56.

O processo seletivo é organizado pelo Instituto Rio Branco, ligado ao Itamaraty, e é considerado um dos mais concorridos do país. As inscrições devem ser feitas até as 18h no site do Cebraspe, com taxa de R$ 229. Ccandidatos do CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar isenção.

Para participar, é necessário ter diploma de curso superior reconhecido pelo MEC, sem exigência de área específica.

Provas

As provas vão ser feitas em todas as capitais estaduais e no Distrito Federal, seguindo o seguinte cronograma:

A primeira fase, com questões objetivas, está prevista para o dia 29 de março, em dois períodos (manhã e tarde);

Já a segunda, será distribuída em dois finais de semana sucessivos: 25 e 26 de abril, além dos dias 2 e 3 de maio.

Para participar é necessário o pagamento de uma taxa de R$ 229, porém, doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico podem pedir a isenção do pagamento.

Sobre as vagas

Dessas 60 vagas disponibilizadas algumas possuem uma destinação específica:

15 são destinadas a pessoas pretas e pardas;

três a pessoas com deficiência;

duas a pessoas indígenas;

uma a pessoas quilombolas.

Somado a isso, haverá uma convocação adicional de 126 candidatas mulheres para a segunda fase do concurso, para "corrigir eventuais desigualdades e promover proporcionalidade entre pessoas candidatas do gênero masculino e do gênero feminino", segundo o edital.