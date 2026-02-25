Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DIPLOMATA

Inscrições para concurso com salário de R$ 22,5 mil encerram nesta quarta

Candidato deve possuir diploma de curso superior reconhecido pelo MEC

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

25/02/2026 - 7:48 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Processo seletivo é organizado pelo Instituto Rio Branco, ligado ao Itamaraty
Processo seletivo é organizado pelo Instituto Rio Branco, ligado ao Itamaraty -

As inscrições para o concurso de admissão à carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores se encerram nesta terça-feira, 25. Ao todo, são oferecidas 60 vagas para o cargo de terceiro-secretário, com salário inicial de R$ 22.558,56.

O processo seletivo é organizado pelo Instituto Rio Branco, ligado ao Itamaraty, e é considerado um dos mais concorridos do país. As inscrições devem ser feitas até as 18h no site do Cebraspe, com taxa de R$ 229. Ccandidatos do CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar isenção.

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para participar, é necessário ter diploma de curso superior reconhecido pelo MEC, sem exigência de área específica.

Provas

As provas vão ser feitas em todas as capitais estaduais e no Distrito Federal, seguindo o seguinte cronograma:

  • A primeira fase, com questões objetivas, está prevista para o dia 29 de março, em dois períodos (manhã e tarde);
  • Já a segunda, será distribuída em dois finais de semana sucessivos: 25 e 26 de abril, além dos dias 2 e 3 de maio.

Para participar é necessário o pagamento de uma taxa de R$ 229, porém, doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico podem pedir a isenção do pagamento.

Leia Também:

DPE-BA divulga edital de concurso com 18 vagas para defensor público
Prefeitura de Porto Seguro abre processo seletivo para mais de 1,4 mil vagas
Começam nesta sexta inscrições para o concurso da Polícia Federal

Sobre as vagas

Dessas 60 vagas disponibilizadas algumas possuem uma destinação específica:

  • 15 são destinadas a pessoas pretas e pardas;
  • três a pessoas com deficiência;
  • duas a pessoas indígenas;
  • uma a pessoas quilombolas.

Somado a isso, haverá uma convocação adicional de 126 candidatas mulheres para a segunda fase do concurso, para "corrigir eventuais desigualdades e promover proporcionalidade entre pessoas candidatas do gênero masculino e do gênero feminino", segundo o edital.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

concurso Concurso Diplomata concurso público Diplomata inscrições vagas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Processo seletivo é organizado pelo Instituto Rio Branco, ligado ao Itamaraty
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x