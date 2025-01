Inscrições para processo seletivo da prefeitura encerram amanhã

A seleção será feita apenas pela avaliação de títulos, com caráter eliminatório e classificatório - Foto: Jefferson Peixoto/Secom

As inscrições para o processo seletivo para professor substituto e coordenador pedagógico na Prefeitura de Salvador encerram nesta sexta-feira, 3. Os salários variam entre R$ 2.688,75 e R$ 5.377,54

As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (Reda) podem ser feita pela internet. A seleção será feita apenas pela avaliação de títulos, com caráter eliminatório e classificatório. Veja abaixo mais detalhes sobre as vagas:

Professor da educação infantil ao 5º ano (diurno): 50 vagas com salários de R$ 2.688,75 e 20 horas semanais de carga horária;

Professor de educação física (diurno): 10 vagas com salários de R$ 2.688,75 e 20 horas semanais de carga horária;

Professor de artes plásticas (diurno): 10 vagas com salários de R$ 2.688,75 e 20 horas semanais de carga horária;