Metrô abre vagas para estágio e Jovem Aprendiz; veja como se inscrever

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Jovens poderão se inscrever para vagas de estágio e Jovem Aprendiz do Metrô Bahia, entre segunda (8) e quinta-feira (11), em uma ação realizada na Estação Rodoviária, em Salvador. A estratégia acontece em parceria com o Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet) e visa facilitar a inclusão profissional de estudantes no mercado de trabalho.

Durante o período, o mezanino da estação terá um ponto de atendimento para cadastro, entre 8h30 e 17h30. Além da inscrição, os participantes poderão receber orientações profissionais.

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“Ao levar oportunidades de estágio e jovem aprendiz para uma estação de grande circulação, facilitamos o acesso dos jovens ao mercado de trabalho e contribuímos para o desenvolvimento profissional e social da comunidade”, afirma Carlos Cavalcanti, gerente executivo de Atendimento do Metrô Bahia.

Como participar?

Para participar, os interessados devem comparecer ao local munidos com documentos de identificação durante o período da ação e buscar atendimento com a equipe, informando qual serviço busca:

Vagas de estágio

Vagas de Jovem Aprendiz

Cadastro online

Orientações profissionais

Veja o anúncio: