OPORTUNIDADE
Metrô abre vagas para estágio e Jovem Aprendiz; veja como se inscrever
A estratégia visa facilitar a inclusão profissional de estudantes no mercado de trabalho
Jovens poderão se inscrever para vagas de estágio e Jovem Aprendiz do Metrô Bahia, entre segunda (8) e quinta-feira (11), em uma ação realizada na Estação Rodoviária, em Salvador. A estratégia acontece em parceria com o Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet) e visa facilitar a inclusão profissional de estudantes no mercado de trabalho.
Durante o período, o mezanino da estação terá um ponto de atendimento para cadastro, entre 8h30 e 17h30. Além da inscrição, os participantes poderão receber orientações profissionais.
“Ao levar oportunidades de estágio e jovem aprendiz para uma estação de grande circulação, facilitamos o acesso dos jovens ao mercado de trabalho e contribuímos para o desenvolvimento profissional e social da comunidade”, afirma Carlos Cavalcanti, gerente executivo de Atendimento do Metrô Bahia.
Como participar?
Para participar, os interessados devem comparecer ao local munidos com documentos de identificação durante o período da ação e buscar atendimento com a equipe, informando qual serviço busca:
- Vagas de estágio
- Vagas de Jovem Aprendiz
- Cadastro online
- Orientações profissionais