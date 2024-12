Notas do concurso BNDES serão divulgadas nesta quarta

Classificação final da seleção está prevista para o dia 30 de janeiro - Foto: Divulgação

As notas das provas objetiva e discursiva do concurso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) serão divulgadas nesta quarta-feira, 27, pela Fundação Cesgranrio. O certame foi realizado no último dia 14 de outubro. A seleção oferece 150 vagas imediatas e 750 oportunidades em cadastro de reserva.

Leia Mais:

>> Lula pede agilidade para combater crime organizado na Amazônia legal

>> Concurso da Prefeitura de Feira de Santana divulga resultado

Já a nota final, após as análises de recursos, só deve ser divulgada no dia 13 de dezembro. No dia 30 de janeiro de 2025, sairá a lista final de aprovados e os classificados para o cadastro de reserva.