Prefeitura abre concurso com 100 vagas e salários de até R$ 13 mil
seleção oferece oportunidades para todos os níveis de escolaridade
Por Isabela Cardoso
A Prefeitura de Cascavel, no Paraná, abriu um novo concurso público com 100 vagas imediatas para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários iniciais chegam a R$ 13.201,61, dependendo do cargo e da carga horária.
As inscrições começaram em 29 de outubro e seguem abertas até o dia 25 de novembro, exclusivamente pelo site da Fundação Fafipa, banca organizadora da seleção.
Médicos têm os maiores salários
Entre os destaques do edital estão as seis vagas para o cargo de Médico, com remuneração de R$ 13.201,61 e jornada de trabalho de 20 horas semanais. Além dessas, há oportunidades em diferentes áreas da administração pública, contemplando funções operacionais, técnicas e administrativas.
Etapas e taxas de inscrição
Todos os candidatos passarão por prova objetiva, e aqueles que concorrem a cargos de nível superior também serão avaliados por prova de títulos.
As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade:
- R$ 60 para cargos de nível fundamental;
- R$ 100 para cargos de nível médio e técnico;
- R$ 120 para cargos de nível superior.
Como se inscrever
As inscrições devem ser feitas somente pela internet, no portal da Fundação Fafipa (www.fundacaofafipa.org.br), onde também está disponível o edital completo com a lista de cargos, vagas e requisitos.
