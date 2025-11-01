Menu
CONCURSOS

Prefeitura abre concurso com 100 vagas e salários de até R$ 13 mil

seleção oferece oportunidades para todos os níveis de escolaridade

Por Isabela Cardoso

01/11/2025 - 14:39 h
Entre os destaques do edital estão as seis vagas para o cargo de Médico -

A Prefeitura de Cascavel, no Paraná, abriu um novo concurso público com 100 vagas imediatas para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários iniciais chegam a R$ 13.201,61, dependendo do cargo e da carga horária.

As inscrições começaram em 29 de outubro e seguem abertas até o dia 25 de novembro, exclusivamente pelo site da Fundação Fafipa, banca organizadora da seleção.

Médicos têm os maiores salários

Entre os destaques do edital estão as seis vagas para o cargo de Médico, com remuneração de R$ 13.201,61 e jornada de trabalho de 20 horas semanais. Além dessas, há oportunidades em diferentes áreas da administração pública, contemplando funções operacionais, técnicas e administrativas.

Etapas e taxas de inscrição

Todos os candidatos passarão por prova objetiva, e aqueles que concorrem a cargos de nível superior também serão avaliados por prova de títulos.

As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade:

  • R$ 60 para cargos de nível fundamental;
  • R$ 100 para cargos de nível médio e técnico;
  • R$ 120 para cargos de nível superior.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas somente pela internet, no portal da Fundação Fafipa (www.fundacaofafipa.org.br), onde também está disponível o edital completo com a lista de cargos, vagas e requisitos.

