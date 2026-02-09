NÍVEL SUPERIOR
Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 7,8 mil
Edital contempla vagas imediatas e formação de cadastro de reserva
Por Victoria Isabel
A Prefeitura de São Roque, no interior de São Paulo, abriu concurso público para a Secretaria Municipal de Educação, com oito vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. As oportunidades são destinadas a cargos de nível superior, com salários que chegam a R$ 7,8 mil.
Os salários para os cargos de gestão variam entre R$ 6.172,12 e R$ 7.860,07. Já para os cargos de professor, a remuneração é de R$ 28,03 por hora-aula.
Os aprovados também terão direito a auxílio-alimentação no valor de R$ 450, gratificação de assiduidade de R$ 400 e cesta básica. As vagas contemplam funções de gestão escolar e docência:
Gestão escolar
- Coordenador Pedagógico (1 vaga + cadastro de reserva)
- Diretor de Escola (1 vaga + cadastro de reserva)
- Vice-Diretor de Escola (1 vaga + cadastro de reserva)
- Supervisor Escolar (1 vaga + cadastro de reserva)
Docência
- Professor Adjunto de Educação Infantil (1 vaga + cadastro de reserva)
- Professor Adjunto de Ensino Fundamental I (1 vaga + cadastro de reserva)
- Professor de Atendimento Educacional Especializado (1 vaga + cadastro de reserva)
- Professor de Informática (1 vaga + cadastro de reserva)
Confira Calendário
As inscrições estarão abertas de 6 de fevereiro a 9 de março de 2026, sob organização da Associação Brasileira de Concursos Públicos (ABCP). A taxa de inscrição é de R$ 95, e a prova objetiva está prevista para o dia 22 de março de 2026.
