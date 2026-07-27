OPORTUNIDADE
Salário de R$ 13 mil: inscrições para concurso da Ufba encerram nesta segunda
Taxa de inscrição varia de acordo com a titulação exigida para cada vaga
O prazo de inscrições para o concurso público da Universidade Federal da Bahia (Ufba) destinado ao preenchimento de 37 vagas para a carreira de Magistério Superior encerra nesta segunda-feira, 29, às 12h.
As inscrições devem acontecer exclusivamente pela internet, por meio do sistema de concursos da universidade.
Taxas
A taxa de inscrição varia de acordo com a titulação exigida para cada vaga:
- R$ 150 para áreas que exigem graduação, aperfeiçoamento ou especialização
- R$ 180 para vagas com exigência de mestrado
- R$ 200 para aquelas que exigem doutorado
Isenção de taxa
Segundo o edital, a isenção da taxa é destinada para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), integrantes de famílias de baixa renda e doadores de medula óssea. Os pedidos de isenção poderão ser feitos entre 25 de junho e 6 de julho.
Entre as vagas ofertadas, 24 são destinadas à ampla concorrência, duas para pessoas com deficiência, nove para candidatos negros, uma para indígenas e uma para quilombolas.
Os candidatos aprovados serão nomeados sob o Regime Jurídico Único dos servidores públicos federais. A remuneração inicial varia de acordo com o regime de trabalho e a titulação.
Para docentes com doutorado em regime de dedicação exclusiva, o salário inicial pode chegar a R$ 13.753,96.
O processo seletivo será composto por prova teórico-prática ou prova escrita, prova didática, avaliação de títulos e defesa de memorial.
As etapas de seleção ocorrerão entre os dias 3 de setembro e 6 de novembro de 2026, em datas a serem divulgadas posteriormente pela universidade.