Salário de R$ 13 mil: inscrições para concurso da Ufba encerram nesta segunda

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O prazo de inscrições para o concurso público da Universidade Federal da Bahia (Ufba) destinado ao preenchimento de 37 vagas para a carreira de Magistério Superior encerra nesta segunda-feira, 29, às 12h.

As inscrições devem acontecer exclusivamente pela internet, por meio do sistema de concursos da universidade.

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Taxas

A taxa de inscrição varia de acordo com a titulação exigida para cada vaga:

R$ 150 para áreas que exigem graduação, aperfeiçoamento ou especialização

R$ 180 para vagas com exigência de mestrado

R$ 200 para aquelas que exigem doutorado

Isenção de taxa

Segundo o edital, a isenção da taxa é destinada para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), integrantes de famílias de baixa renda e doadores de medula óssea. Os pedidos de isenção poderão ser feitos entre 25 de junho e 6 de julho.

Entre as vagas ofertadas, 24 são destinadas à ampla concorrência, duas para pessoas com deficiência, nove para candidatos negros, uma para indígenas e uma para quilombolas.

Os candidatos aprovados serão nomeados sob o Regime Jurídico Único dos servidores públicos federais. A remuneração inicial varia de acordo com o regime de trabalho e a titulação.

Para docentes com doutorado em regime de dedicação exclusiva, o salário inicial pode chegar a R$ 13.753,96.

O processo seletivo será composto por prova teórico-prática ou prova escrita, prova didática, avaliação de títulos e defesa de memorial.

As etapas de seleção ocorrerão entre os dias 3 de setembro e 6 de novembro de 2026, em datas a serem divulgadas posteriormente pela universidade.