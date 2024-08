Uneb realiza concurso com 68 vagas para Salvador e interior da Bahia

Campu I, da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) - Foto: Feijão Almeida | GOVBA

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) anunciou, nesta sexta-feira, 9, um concurso público para Salvador e cidades do interior da Bahia. Das 68 vagas, 34 são para técnicos universitários (nível médio) e 34 para analistas universitários (nível superior), com salários entre R$ 1.660,79 e R$ 2.219,19.

As inscrições custam R$ 80 (médio/técnico) e R$ 120 (superior) e devem ser feitas, pela internet, entre os dias 13 de agosto e 5 de setembro. A seleção é composta por três etapas: provas objetivas, prova discursiva e provas de títulos e experiência profissional.

Conforme o edital, as vagas são destinadas à ampla concorrência, Pessoas com Deficiência (PcD) e pessoas negras. O concurso conta ainda com um cadastro reserva de candidatos classificados e não convocados, que poderão ser convocados a qualquer momento, assim que houver a aprovação de novas vagas.