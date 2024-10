Com inscrições esgotadas, Salvador sediará 1º congresso do Norte e Nordeste sobre tratamento médico individualizado

CONNECTI é realizado pela Singular Pharma - Foto: Divulgação

“Longevidade e vida saudável” é o tema principal do 1º Congresso Norte e Nordeste de Casos e Terapias Individualizadas (CONNECTI), realizado pela Singular Pharma, empresa baiana do segmento de saúde e bem-estar. O evento, que está com inscrições esgotadas, irá apresentar cases médicos que utilizaram especialmente medicamentos manipulados na condução do tratamento, será realizado nos dias 25 e 26 de outubro, das 8h às 20h, no DeVille Prime Convention Center, no bairro de Itapuã.

Serão mais de 20 palestrantes, oferecendo mais de 32h de conteúdo distribuídos em salas, permitindo que os congressistas escolham os temas de seu interesse. Os participantes poderão aproveitar de diversos formatos, incluindo aulas expositivas, workshops segmentados por tendências específicas, discussão de casos, apresentação de materiais com fórmulas e protocolos, além de uma feira de negócios.

O congresso conta com um Comitê Científico composto por renomados profissionais da área de saúde, incluindo nomes como o da Drª Adriana Bruno, da Drª Carla Ferner, do Dr. Marcelo Bonanza, do Dr. Erico Carvalho e da Drª Rosana Amorim. No local, diversos fornecedores estarão disponíveis, oferecendo testes genéticos, implantes hormonais silásticos ou absorvíveis, injetáveis, softwares, livros, cursos, suplementos, nutracêuticos, equipamentos, entre outros.

Evento ocorrerá no DeVille Prime Convention Center, em Itapuã | Foto: Divulgação

Para a farmacêutica Edza Brasil, fundadora da Singular Pharma, o encontro não apenas atualiza o conhecimento, como também fortalece os alicerces da saúde, conectando a comunidade farmacêutica com as tendências mais recentes e práticas inovadoras, essenciais para oferecer cuidados de qualidade. “Falar de saúde é importante e isso tem se tornado ainda mais imperativo à medida em que a população fica mais velha. Assim, o CONNECTI surge como uma oportunidade para compartilhar conhecimentos e práticas que ampliem a expectativa de vida e possibilitem maior qualidade de vida para as pessoas, sendo um catalisador para avanços importantes, ao reunir cerca de 1000 profissionais de saúde, majoritariamente médicos e nutricionistas, para falar sobre o tema”, avaliou a farmacêutica.

Farmacêutica Edza Brasil, fundadora da Singular Pharma | Foto: Divulgação

Entre os palestrantes confirmados estão expoentes da medicina brasileira, como o endocrinologista Dr. Antonio Carlos Minuzzi, o ginecologista Dr. Jorge Valente e o metabologista Dr. Antonio Pacileo. Além deles, compõem o painel de especialistas o farmacêutico e CEO do Grupo Fagron, Dr. Rafael Padilla, e os nutricionistas Dr. Murilo Pereira e Dra. Camila Avelar, entre outros.



Feira de Negócios

Além das mesas temáticas onde serão debatidos casos e terapias inovadoras, o congresso já tem 14 marcas do segmento de saúde confirmadas no evento, que estarão presentes expondo soluções inovadoras, além de produtos e serviços para auxiliar a prática da medicina integrativa.

Bruno Brandao, diretor executivo da Singular Pharma | Foto: Divulgação

As marcas confirmadas no CONNECTI Salvador são: Fagron, Bios Farmacêutica, Florien, DNA Laboratório, Clínica Dr. Jorge Valente, Infinity Pharma, Sovitá, Legacy Lab, Essentia Group, i9Magistral, Austral Hemp, Yosen, MedX e Longevidade Saudável. “É com grande satisfação e entusiasmo que firmamos esse compromisso em buscar constantemente inovações para promover longevidade e vida saudável. É sobre capacitar as pessoas a viverem mais e melhor”, complementou Bruno Brandão, diretor executivo da Singular Pharma.