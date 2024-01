Concurso público do IF Baiano oferece remunerações de até R$ 10,4 mil | A TARDE

Estão abertas as inscrições dos concursos públicos de Técnico-Administrativo e Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IF Baiano (Instituto Federal Baiano), com oportunidades para profissionais de nível Médio, Técnico e Superior de diversas áreas. As remunerações podem passar dos R$ 4.500 para Técnico-Administrativo e R$ 10.400 para Docente, além de benefícios.

O certame de Técnico-Administrativo conta com 52 vagas. Os cargos para nível Médio são: Assistente de Aluno e Assistente em Administração. Já para Técnico: Técnico em Agropecuária, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem, Técnico em Laboratório de Agroindústria/Alimentos, Técnico em Laboratório de Informática e Técnico em TI.

As oportunidades para nível Superior são para Analista de Tecnologia da Informação, Assistente Social, Enfermeiro, Engenheiro (Civil), Engenheiro (Eletricista), Médico Veterinário, Pedagogo e Tecnólogo em Gestão Pública.

Já para o concurso de Professor, são 44 vagas destinadas aos profissionais de nível Superior nas áreas de AEE (Atendimento Educacional Especializado), Arte, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, História, Informática, Língua Estrangeira Moderna: Inglês, Letras/ Língua Portuguesa e Literatura; Matemática, Medicina Veterinária, Meio Ambiente, Música, Química e Zootecnia. Os cargos possuem requisitos específicos que podem ser conferidos no edital.

As inscrições devem ser realizadas até as 23h59 (horário de Brasília/DF) do dia 07 de fevereiro de 2024, no site do Instituto AOCP, instituição organizadora do certame, pelo endereço eletrônico: www.institutoaocp.org.br.

A prova objetiva do concurso para Docente está prevista para o dia 07 de abril de 2024 e Técnico-Administrativo, deverá ser realizada no dia 14 do mesmo mês, ambos aplicados em sete cidades baianas: Guanambi, Itaberaba, Vitória da Conquista, Salvador, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas e Xique-Xique.

Os candidatos devem se manter atentos ao site da organizadora, que é o canal oficial dos concursos, para ficarem por dentro de todos os detalhes e etapas das seleções.

Sobre o Instituto AOCP

É uma associação civil sem fins lucrativos e econômicos, sediada em Maringá, no noroeste do Paraná. Há mais de uma década, a instituição organiza processos seletivos e concursos públicos em todo o país e colabora com entidades por meio de programas sociais através do assessoramento técnico, administrativo e financeiro.





Serviço Instituto AOCP

www.institutoaocp.org.br Central de Relacionamento com o Candidato: [email protected] Chat IAOCP – no próprio site da organizadora Telefone: 44 3013-4900