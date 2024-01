Fundação José Silveira celebra aniversário de unidades referenciadas | A TARDE

Considerada uma das mais atuantes instituições filantrópicas do Nordeste, a Fundação José Silveira oferece à população bahiana serviço de assistência à saúde de excelência. Nesta semana, duas das suas unidades fazem aniversário; o Instituto Bahiano de Reabilitação comemora 68 anos e o Hospital Santo Amaro completa 36 anos.

Ambas são referenciadas em suas frentes de atuação, na Bahia, e compartilham o mesmo propósito de cuidar da saúde e melhorar a qualidade de vida das pessoas.

O Instituto Bahiano de Reabilitação integra o Núcleo de Reabilitação da Fundação José Silveira, sendo a primeira instituição parceira do país a contar com a validação dos seus protocolos de acompanhamento global pela AACD. O Hospital Santo Amaro, por sua vez, é pioneiro em neonatologia e cuidado ao prematuro extremo na Bahia, sendo o único hospital do Norte e Nordeste a possuir o Selo Integridade, além da certificação ONA nível 3, marcas de excelência nas práticas de governança corporativa, qualidade e segurança.