Larshopping traz promoções na Liquida Salvador até 2 de março | A TARDE

A conquista da casa própria sempre esteve entre os grandes sonhos da população brasileira, e isso vai além da aquisição de um imóvel. Quando pensamos na construção do nosso lar, e na relação de afeto que desenvolvemos com este espaço, é impossível deixar de lado a escolha de cada objeto que vai compor o ambiente. Por isso a Larshopping estará presente na 26ª edição da Liquida Salvador, oferecendo preços baixos e um tratamento especializado aos seus clientes.

A liquidação, que começa neste sábado, 24, e vai até o dia 2 de março, contará com a participação de todas as dez lojas da rede, localizadas em Salvador e Lauro de Freitas, na região metropolitana. Além dos descontos, a empresa também garante a entrega em até 48h, com formas de pagamento que vão de 15x sem juros no cartão até o financiamento por boleto bancário.

“Atender bem e vender qualidade”. Para Gilton Lima, gerente da Larshopping situada na Avenida ACM, este é o DNA da marca e também o seu diferencial. Gilton ainda afirma que a empresa trabalha com os melhores fabricantes do Brasil, o que resulta na qualidade elevada dos produtos comercializados.

| Foto: Divulgação

| Foto: Divulgação

| Foto: Divulgação

| Foto: Divulgação

Satisfação em realizar sonhos

Quando foi fundada a primeira unidade da Larshopping, em 1988, também teve início uma aspiração: se tornar a maior e melhor loja de móveis da Bahia. Hoje, já como uma referência no mercado baiano, a empresa está presente em todos os grandes shoppings de Salvador e Lauro de Freitas, oferecendo um leque extenso de produtos, com destaque para o setor mobiliário.

São peças de alto padrão que vão do estilo clássico ao contemporâneo e primam pela funcionalidade, conforto, beleza e qualidade. Mais que garantir a satisfação dos seus clientes, o objetivo da Larshopping é transformar seus sonhos em realidade e tornar a sua casa o lugar que você sempre desejou.