Sabin investe em programas e ações ambientais e sociais | A TARDE

Alinhar o desenvolvimento do negócio com a agenda ESG, que trata de aspectos ambientais, sociais e de governança das empresas, é um desafio para o setor empresarial, que busca estabelecer metas e compromissos nessa direção. Na área da saúde, esse caminho se torna ainda mais crucial, uma vez que colocar a pessoa no centro da atenção e do cuidado é fundamental para a consolidação da atividade. Pensando nisso, o Grupo Sabin vem implementando programas e ações com foco na sustentabilidade, no desenvolvimento humano e na governança.

Dados do Relatório de Sustentabilidade de 2023 da empresa, divulgado em 15 de maio, evidenciam o compromisso do Grupo, que completou 40 anos, com a Agenda ESG, mesmo antes da pauta existir com essa nomenclatura. Conforme o documento, o modelo de governança corporativa conduziu o plano de expansão geográfica, iniciado em 2012, a partir do crescimento orgânico e inorgânico das operações e da diversificação de negócios, resultando, ao final de 2023, em 352 unidades em 14 estados e no Distrito Federal, após mais de 30 aquisições. Para atender a demanda, a empresa ampliou o quadro de colaboradores para 7 mil profissionais e viu o faturamento anual crescer de R$ 350 milhões para R$ 1,6 bilhão.

O Sabin também investiu em plataformas digitais de saúde ao desenvolver o Rita Saúde – que disponibiliza consultas com profissionais de especialidades, como médicos de família, além de ofertar medicamentos com desconto e acesso à medicina diagnóstica –, e na aquisição da Amparo Saúde, que oferece serviço de Atenção Primária à Saúde. Ambas, presentes na Bahia.

Na área ambiental, destaca-se a ampliação em 31% do uso de energia de fontes renováveis em 2023, alcançando 45% da energia consumida nas unidades em todo o país proveniente de fontes renováveis, superando a projeção inicial de 15%. A empresa também excedeu em 25% a meta de aumentar o envio de materiais para reciclagem, com um volume de 196,3 toneladas. "Na Bahia, utilizamos energia fotovoltaica em 100% de nossas unidades, além de monitorarmos o uso de água, papel, tecido biológico comum e plástico. Temos também um projeto de reciclagem para cooperativas, que receberam 1.120 quilos de resíduos em 2023", informa Agnaluce Moreira, gestora do Sabin em Salvador.

Ela também destaca que o Sabin é reconhecido como o primeiro player de medicina diagnóstica da América Latina a aderir aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU). "Esse compromisso resultou na obtenção do ISO 14001 para a Bahia, assim como para outras regionais do Sabin, estabelecendo diretrizes básicas para o desenvolvimento de um sistema de gestão ambiental", acrescenta.

No caminho rumo a uma atividade em prol do meio ambiente, o Sabin recebeu, pelo terceiro ano consecutivo, o Certificado de Neutralização de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). No ano passado, foram compensadas 1.701 toneladas de CO2 equivalentes, referentes a 2022, além de a empresa ter reduzido em 40% suas emissões de gases em comparação com o ano anterior. A neutralização das emissões de 2023 será concluída em 2024.

Liderança feminina e ações sociais

Com uma identidade ligada à valorização feminina, o Grupo Sabin destaca-se por ter 77% de seu quadro de profissionais formado por mulheres em todo o Brasil, sendo que 74% ocupam cargos de liderança. Na Bahia, o percentual de mulheres em posições de liderança é ainda maior, atingindo 78,8%. Além disso, o estado se destaca no campo da diversidade e inclusão racial, com 73% dos colaboradores se autodeclarando negros e pardos. Essa dedicação à diversidade resultou no reconhecimento do Sabin com o Selo de Diversidade Étnico-Racial, concedido pela Secretaria Municipal da Reparação (Semur) de Salvador, em reconhecimento às ações em prol de um ambiente mais diversificado e igualitário.

No âmbito social, a empresa mantém o Instituto Sabin, responsável pelo investimento social do Grupo há mais de 18 anos. Em 2023, o Instituto superou suas metas ao levar serviços de saúde para cerca de 7 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social em todo o país, ultrapassando em 62% a meta estabelecida para o ano. Os sessenta e cinco programas, projetos e parcerias desenvolvidos pelo Instituto beneficiaram 262.133 pessoas em 2023. Desde 2005, mais de 1,6 milhão de pessoas tiveram suas vidas impactadas, com 902 organizações da sociedade civil beneficiadas e investimentos totalizando R$ 61 milhões.

Agnaluce destaca que, na Bahia, o Instituto já implementou ações em 23 municípios, incluindo Salvador e Barreiras, beneficiando 31 organizações. Uma dessas ações, em parceria com a Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (Ufba), visa fornecer suporte técnico e orientação a negócios de impacto social em comunidades de Salvador, contando com o apoio de professores e estudantes. “Além disso, o Instituto apoia importantes entidades filantrópicas, como as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), o Hospital Martagão Gesteira, a Associação Baiana de Deficientes Físicos (Abadef), o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (Gaac-BA) e a Associação de Amigos do Autista da Bahia (AMA-BA), contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas”, pontua.

