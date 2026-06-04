Oito recordes e três novidades: 10 curiosidades sobre a Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 está batendo na porta, e já promete mudar a história do futebol antes mesmo do apito inicial. O próximo Mundial será o maior já organizado pela FIFA e terá mudanças profundas no formato, na logística e até na experiência física dos jogadores.

Pela primeira vez, o torneio acontecerá simultaneamente em três países e reunirá 48 seleções. O resultado será uma Copa gigantesca com mais jogos, mais estádios, mais viagens, mais mata-mata e, claro, mais possibilidade de novos recordes históricos.

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Curiosidades da Copa de 2026

1. Messi e Mbappé podem quebrar recorde de mais gols em Copas

A Copa de 2026 guarda, ainda, a possibilidade de quebra de um dos recordes mais lendários do futebol mundial. O alemão Miroslav Klose é o maior artilheiro da história das Copas, com 16 gols.

No entanto, dois craques chegam perigosamente próximos - Lionel Messi, com 13 gols, e Kylian Mbappé, com 12.

Mbappé terá apenas 27 anos durante o torneio e já foi campeão em 2018, marcou em duas finais e fez um hat-trick na decisão de 2022. Messi, por sua vez, tentará ampliar ainda mais o legado após conquistar a Copa no Catar.

Messi e Mbappé - Foto: Reprodução I Instagram

2. Primeira Copa disputada em três países

Pela primeira vez na história, três nações dividirão oficialmente a organização do Mundial: Estados Unidos, Canadá e México. A única experiência parecida havia sido em 2002, quando Japão e Coreia do Sul sediaram juntos o torneio.

Agora, a competição será espalhada por praticamente toda a América do Norte.

3. México será o primeiro país a receber três Copas do Mundo

O México já havia organizado os Mundiais de 1970 e 1986, e agora, em 2026, entrará sozinho para a história como o primeiro país a sediar três edições diferentes da Copa do Mundo.

O lendário Estadio Azteca também atingirá uma marca inédita, se tornando o primeiro estádio do planeta a receber partidas em três Copas masculinas diferentes.

Estádio Azteca na Cidade do México - Foto: FIFA

4. Copa terá 48 seleções pela primeira vez

Depois de quase três décadas com 32 equipes, o Mundial passará a reunir 48 seleções. Assim, é a Copa com mais países classificados, mais estreantes, mais diversidade continental e mais vagas para África, Ásia e Concacaf.

5. Copa com 104 jogos

A Copa do Catar, maior até então, teve 64 partidas, enquanto a de 2026 terá 104, se tornando o maior Mundial da história com folga. O aumento acontece por causa do número maior de seleções, dos novos grupos e da criação de uma fase extra no mata-mata.

6. Deslocamentos gigantescos

A distância entre algumas cidades-sede será absurda para padrões de Copa do Mundo. Entre Vancouver e Miami são mais de 4.500 quilômetros, exigindo voos longos, mudanças climáticas, trocas de fusos horários e um desgaste físico muito maior.

Mapa de cidades-sede da Copa 2026 - Foto: FIFA

7. Copa durará 39 dias

A competição acontecerá entre 11 de junho e 19 de julho de 2026. Ao todo, serão 39 dias de torneio, dez a mais do que a Copa do Catar, sendo também a Copas mais longa em calendário.

8. Seleções estreantes

O novo formato abriu espaço para países que jamais haviam chegado a uma Copa do Mundo, enchendo a Copa de "calourinhas". Entre as estreantes, aparecem Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão. Curaçao, inclusive, possui menos de 160 mil habitantes.

Seleção de Curaçao comemorando classificação para a Copa - Foto: Reprodução I Instagram

9. Estreia da fase de "16 avos" no mata-mata

Com mais seleções, a FIFA precisou ampliar também a fase eliminatória, e agora, o mata-mata começa com 32 equipes. Na prática, o torneio ganhará uma rodada extra antes das tradicionais oitavas de final.

10. Pausas obrigatórias para hidratação em todos os jogos

Por causa das preocupações com calor extremo em algumas sedes, a FIFA tomou uma decisão inédita, em que todos os jogos terão pausas obrigatórias para hidratação. Assim, as partidas serão interrompidas aos 22 minutos do primeiro tempo e aos 22 do segundo.

A medida veio após reclamações envolvendo altas temperaturas em torneios recentes disputados nos Estados Unidos.