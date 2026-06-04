COPA A TARDE
Oito recordes e três novidades: 10 curiosidades sobre a Copa do Mundo 2026
Com proporções históricas, a maior Copa do Mundo pode inclusive bater o recorde de maior artilheiro da história
A Copa do Mundo de 2026 está batendo na porta, e já promete mudar a história do futebol antes mesmo do apito inicial. O próximo Mundial será o maior já organizado pela FIFA e terá mudanças profundas no formato, na logística e até na experiência física dos jogadores.
Pela primeira vez, o torneio acontecerá simultaneamente em três países e reunirá 48 seleções. O resultado será uma Copa gigantesca com mais jogos, mais estádios, mais viagens, mais mata-mata e, claro, mais possibilidade de novos recordes históricos.
Curiosidades da Copa de 2026
1. Messi e Mbappé podem quebrar recorde de mais gols em Copas
A Copa de 2026 guarda, ainda, a possibilidade de quebra de um dos recordes mais lendários do futebol mundial. O alemão Miroslav Klose é o maior artilheiro da história das Copas, com 16 gols.
No entanto, dois craques chegam perigosamente próximos - Lionel Messi, com 13 gols, e Kylian Mbappé, com 12.
Mbappé terá apenas 27 anos durante o torneio e já foi campeão em 2018, marcou em duas finais e fez um hat-trick na decisão de 2022. Messi, por sua vez, tentará ampliar ainda mais o legado após conquistar a Copa no Catar.
2. Primeira Copa disputada em três países
Pela primeira vez na história, três nações dividirão oficialmente a organização do Mundial: Estados Unidos, Canadá e México. A única experiência parecida havia sido em 2002, quando Japão e Coreia do Sul sediaram juntos o torneio.
Agora, a competição será espalhada por praticamente toda a América do Norte.
3. México será o primeiro país a receber três Copas do Mundo
O México já havia organizado os Mundiais de 1970 e 1986, e agora, em 2026, entrará sozinho para a história como o primeiro país a sediar três edições diferentes da Copa do Mundo.
O lendário Estadio Azteca também atingirá uma marca inédita, se tornando o primeiro estádio do planeta a receber partidas em três Copas masculinas diferentes.
4. Copa terá 48 seleções pela primeira vez
Depois de quase três décadas com 32 equipes, o Mundial passará a reunir 48 seleções. Assim, é a Copa com mais países classificados, mais estreantes, mais diversidade continental e mais vagas para África, Ásia e Concacaf.
5. Copa com 104 jogos
A Copa do Catar, maior até então, teve 64 partidas, enquanto a de 2026 terá 104, se tornando o maior Mundial da história com folga. O aumento acontece por causa do número maior de seleções, dos novos grupos e da criação de uma fase extra no mata-mata.
6. Deslocamentos gigantescos
A distância entre algumas cidades-sede será absurda para padrões de Copa do Mundo. Entre Vancouver e Miami são mais de 4.500 quilômetros, exigindo voos longos, mudanças climáticas, trocas de fusos horários e um desgaste físico muito maior.
7. Copa durará 39 dias
A competição acontecerá entre 11 de junho e 19 de julho de 2026. Ao todo, serão 39 dias de torneio, dez a mais do que a Copa do Catar, sendo também a Copas mais longa em calendário.
8. Seleções estreantes
O novo formato abriu espaço para países que jamais haviam chegado a uma Copa do Mundo, enchendo a Copa de "calourinhas". Entre as estreantes, aparecem Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão. Curaçao, inclusive, possui menos de 160 mil habitantes.
9. Estreia da fase de "16 avos" no mata-mata
Com mais seleções, a FIFA precisou ampliar também a fase eliminatória, e agora, o mata-mata começa com 32 equipes. Na prática, o torneio ganhará uma rodada extra antes das tradicionais oitavas de final.
10. Pausas obrigatórias para hidratação em todos os jogos
Por causa das preocupações com calor extremo em algumas sedes, a FIFA tomou uma decisão inédita, em que todos os jogos terão pausas obrigatórias para hidratação. Assim, as partidas serão interrompidas aos 22 minutos do primeiro tempo e aos 22 do segundo.
A medida veio após reclamações envolvendo altas temperaturas em torneios recentes disputados nos Estados Unidos.