Bahia registra 2.443 casos de Covid-19 ativos e 25 óbitos em 24h

A Bahia registrou, nas últimas 24h, 2.443 casos de Covid-19 e 25 mortes, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), divulgado nesta quarta-feira, 27.

Desde o início da pandemia, 1.654.237 casos foram confirmados, 1.616.724 já são considerados recuperados, 7.187 encontram-se ativos e 30.326 tiveram óbito confirmado.

Ainda segundo a Sesab, mais de 1.948.529 de suspeitas de contaminação por Covid-19 já foram descartadas do sistema. No entanto, ainda restam 357.486 sob investigação e aguardando o resultado dos exames.

Na Bahia, 67.447 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.

Internações

Segundo o boletim, a taxa de ocupação dos leitos UTI adulto corresponde a 54%, já UTI pediátrica está em 20%. Na ocupação da enfermaria adulto, a taxa corresponde a 42%, e a pediátrica 45%.

Vacinação

Até o momento, a Bahia contabiliza 11.646.469 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.753.456 com a segunda dose ou dose única, 6.703.311 com a dose de reforço e 1.344.060 com o segundo reforço. Do público de 5 a 11 anos, 1.002.628 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 606.274 já tomaram também a segunda dose. Do grupo de 3 e 4 anos, 5.051 tomaram a primeira dose.