Bahia registra mais de 4 mil novos casos de Covid-19 nas últimas 24h

A Bahia registrou 4,132 contaminações de Covid-19 em 24h, contabilizando 22.854 casos ativos de Covid-19. Segundo o boletim da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), divulgado neste sábado, 9, o estado totaliza 1.610.340 infectados pelo coronavírus desde o início da pandemia.

Além dos novos casos, a Bahia registrou também cinco mortes nas últimas 24h, totalizando 30.077 vítimas causadas pela pandemia. Os óbitos ocorreram em datas distintas, entre os dias 3 e 8 de julho, mas só puderam ser incluídos nos dados da pasta nesta atualização.

Até o momento, cerca de 66 mil profissionais baianos da saúde já foram contaminados pela doença. O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.919.284 casos descartados e 351.355 em investigação.

Leitos UTI

A Sesab informou que até às 12h deste sábado, 45 solicitações de internação em UTI Adulto Covid-19 constavam no sistema da Central Estadual de Regulação. Ainda haviam 68 pedidos para internação em leitos clínicos adultos Covid-19.

Segundo o boletim, a taxa de ocupação total dos leitos em todo estado corresponde a 55%. No entanto, o recorte percentual voltado para UTI adulto compreende 67% de ocupação.

Vacinação

O boletim contabiliza 11.624.574 pessoas vacinadas com a primeira dose contra Covid-19, sendo que 10.713.853 receberam a segunda dose ou a dose única. A Bahia ainda tem 6.443.211 com o reforço e 901.271 com a quarta dose prevista.

Por fim, a Sesab informou que, entre o público de 5 a 11 anos, 982.752 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 571.862 já tomaram também a segunda dose.