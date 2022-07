Brasil registra 27 mortes pela Covid-19 em 24h

Nas últimas 24 horas o Brasil registrou 27 mortes decorrentes da Covid-19. A média móvel diária de óbitos está em 221 neste domingo, 31, o que representa uma queda de 11% em relação ao número verificado há 14 dias, e mantém a curva descendente desde o último dia 19.

Variações menores que 15% no valor da média móvel são consideradas dentro da margem de estabilização.

O Brasil contabilizou 20.096 novos casos da doença em 24 horas, totalizando 33.833.683 infecções confirmadas desde quando a pandemia começou. No total, 678.513 já morreram por causa do coronavírus.

Os números são do mais recente balanço divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Dados dos estados do Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins e do Distrito Federal foram mantidos no mesmo patamar de sábado, 30, por problemas técnicos no acesso às bases de dados.