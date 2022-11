Covid-19: novos casos sobem 70% em duas semanas; veja como se prevenir

A proliferação da subvariante BQ.1 da Ômicron causou um novo aumento nos casos de Covid-19 no Brasil. De acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), 26.304 novos casos foram registrados entre os dias 30 de outubro e 5 de novembro, o que representa uma alta de 70% no caso. Ao todo, 87.558 infecções foram confirmadas nesta semana.

De acordo com o Boletim InfoGripe, o crescimento ocorre em curto e longo prazo (três e seis semanas), principalmente na faixa etária adulta. O Instituto Todos pela Saúde (ITpS) publicou um relatório, na sexta-feira, 18, que mostra que a taxa de testes positivos também aumentou de 5% para 32% em um mês.

“De 29/10 a 12/11, a positividade dos testes para Covid-19 aumentou em todas as faixas etárias, especialmente acima de 20 anos, com percentuais entre 36% e 46%. A faixa etária de 50 a 59 anos continua com maiores percentuais em novembro”, explica o documento.

Segundo dados da Fiocruz, 12 estados notificaram aumento de casos: Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.

Veja como se prevenir:

1. As vacinas são a maior proteção contra a doença, por isso a vacinação é importante. Elas não evitam o risco de infecção, mas mantêm uma proteção muito importante contra doença grave, internações e mortes.



2. É necessário o uso de máscaras da forma correta pois a transmissão ocorre pelo ar. As partículas (aerossóis) são expelidas quando falamos, espirramos, tossimos ou respiramos. A máscara PFF2 (ou N95) é a mais eficiente e capaz de evitar contaminação. A máscara cirúrgica vem em segundo lugar.

3. Mesmo que você esteja totalmente vacinado (com o esquema primário + doses de reforço), as máscaras continuam funcionado.



4. Não há necessidade de limpar objetos e compras. O risco de transmissão por superfícies é quase zero. As gotículas são menos importantes do que os aerossóis.

5. Sociedades médicas, OMS e outras organizações são contra a prescrição dos medicamentos como cloroquina e ivermectina para tratamento da doença.



6. Lembre-se que termômetro para medir temperatura e usar luva para se servir no restaurante não evitam ou ajudam na prevenção da Covid-19.