Prefeitura reativa gripário do Pau Miúdo em Salvador

O gripário do bairro do Pau Miúdo, em Salvador, instalado em uma área anexa ao Centro de Saúde Maria Conceição Imbassahy, foi reativado nesta segunda-feira, 11. A unidade possui mais de 80 profissionais envolvidos e tem capacidade para atender 300 pacientes por dia.

Segundo a prefeitura, o local já está disponível para atendimento 24 horas, sete dias na semana, com dez leitos de observação e dois de estabilização para o trato de síndromes gripais.

Em 2021, a unidade chegou a concentrar 58% do total de atendimentos do tipo na capital baiana, índice expressivo entre as unidades de emergência e gripários em funcionamento na cidade.

“Estamos mobilizando novamente o gripário do Pau Miúdo para assegurar o atendimento de urgência e emergência aos pacientes com quadro clínico respiratório. Aliado a implantação, estamos mais uma vez fazendo um apelo para que as pessoas possam aderir à imunização, uma vez que nosso maior objetivo é promover a prevenção”, disse o titular da SMS, Décio Martins.