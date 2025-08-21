Menu
HOME > CULTURA
GRATUITO

600 vagas para jovens: escola abre inscrições de cursos em Salvador

Junto com a Fundação Gregório de Mattos, projeto visa descobrir novos talentos

Agatha Victoria

Por Agatha Victoria

21/08/2025 - 17:11 h
Curso oferece aulas de dança, teatro, canto coral, entre outros
Curso oferece aulas de dança, teatro, canto coral, entre outros

Com o objetivo de revelar novos talentos artísticos e valorizar a cultura local, a Escola Criativa Boca de Brasa está oferecendo 600 vagas para jovens, artistas e trabalhadores da cultura.

As inscrições começam no dia 30 de agosto e o projeto integra o Programa Boca de Brasa, da Fundação Gregório de Mattos (FGM).

Os interessados devem se inscrever no site da FGM, na aba “Boca de Brasa - Escolas Criativas Boca de Brasa”.

O curso conta com uma carga horária total de 78 horas e oferece aulas de dança, teatro, canto coral, figurino e adereços, ritmos percussivos da Bahia, audiovisual e sonorização.

Flipelô 2026 já tem data para acontecer; saiba quando
Inauguração, novos espaços e mais: em que pé está a obra do TCA?
O que fazer em Salvador: show de Jorge & Mateus, Zeca Pagodinho e mais

Segundo Nathália Leal, coordenadora do programa Boca de Brasa, os requisitos para participação são claros.

“Este ciclo formativo da Escola Criativa é voltado para pessoas que desejam se inserir ou retornar ao campo artístico-cultural e também para quem deseja se aprimorar nas áreas artísticas. É necessário morar no território onde o curso é ofertado, ter mais de 16 anos e disponibilidade para frequentar as aulas. É uma oportunidade de inserção no mercado profissional da cultura e das artes”, destaca.

Quais os bairros participantes?

As atividades acontecem em diversos territórios de Salvador, entre eles: Cidade Baixa, Liberdade, São Caetano, Valéria, Pau da Lima, Centro, Brotas e Cajazeiras.

Cada curso disponibiliza cerca de 25 vagas, e a seleção dos candidatos segue a política de reserva de vagas da FGM, em alinhamento com as ações afirmativas da instituição:

  • 50% para pessoas negras e pardas;
  • 10% para indígenas;
  • 5% para pessoas com deficiência (PCDs);
  • 35% para ampla concorrência.

As ofertas variam conforme as demandas e necessidades de cada comunidade. Além disso, em cada polo é realizado o encontro “Solte o Verbo”, que apresenta propostas e produções artísticas, além de relatos de participantes e artistas locais.

x