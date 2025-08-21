GRATUITO
600 vagas para jovens: escola abre inscrições de cursos em Salvador
Junto com a Fundação Gregório de Mattos, projeto visa descobrir novos talentos
Por Agatha Victoria
Com o objetivo de revelar novos talentos artísticos e valorizar a cultura local, a Escola Criativa Boca de Brasa está oferecendo 600 vagas para jovens, artistas e trabalhadores da cultura.
As inscrições começam no dia 30 de agosto e o projeto integra o Programa Boca de Brasa, da Fundação Gregório de Mattos (FGM).
Os interessados devem se inscrever no site da FGM, na aba “Boca de Brasa - Escolas Criativas Boca de Brasa”.
O curso conta com uma carga horária total de 78 horas e oferece aulas de dança, teatro, canto coral, figurino e adereços, ritmos percussivos da Bahia, audiovisual e sonorização.
Segundo Nathália Leal, coordenadora do programa Boca de Brasa, os requisitos para participação são claros.
“Este ciclo formativo da Escola Criativa é voltado para pessoas que desejam se inserir ou retornar ao campo artístico-cultural e também para quem deseja se aprimorar nas áreas artísticas. É necessário morar no território onde o curso é ofertado, ter mais de 16 anos e disponibilidade para frequentar as aulas. É uma oportunidade de inserção no mercado profissional da cultura e das artes”, destaca.
Quais os bairros participantes?
As atividades acontecem em diversos territórios de Salvador, entre eles: Cidade Baixa, Liberdade, São Caetano, Valéria, Pau da Lima, Centro, Brotas e Cajazeiras.
Cada curso disponibiliza cerca de 25 vagas, e a seleção dos candidatos segue a política de reserva de vagas da FGM, em alinhamento com as ações afirmativas da instituição:
- 50% para pessoas negras e pardas;
- 10% para indígenas;
- 5% para pessoas com deficiência (PCDs);
- 35% para ampla concorrência.
As ofertas variam conforme as demandas e necessidades de cada comunidade. Além disso, em cada polo é realizado o encontro “Solte o Verbo”, que apresenta propostas e produções artísticas, além de relatos de participantes e artistas locais.
