A TARDE Play é finalista no prêmio Destaques Maio Amarelo 2024 | A TARDE

Com ação de conscientização sobre a segurança no trânsito, o A TARDE Play é finalista na 7ª edição do Prêmio Destaques Maio Amarelo, premiação promovida pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) e faz parte do encerramento do Movimento Maio Amarelo 2024.

Confira o material: 'Tem encontros que você pode adiar'

O objetivo do prêmio é sensibilizar a sociedade ao fenômeno da necessidade de reduzir os altos índices de mortes e ferimentos no trânsito, por meio de estratégias criativas. Na categoria de imprensa, o núcleo audiovisual do Grupo A TARDE é o único representante da Bahia.

Dados da Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN) apontam que entre 2018 e 2023 foram registrados 997.811 óbitos em 5.246.298 de acidentes. Deste total, 7,92% dos motoristas apresentavam suspeita de consumo de álcool.



Para alertar a sociedade sobre estes números, a Dona Morte, personagem interpretada pelo ator e comediante Maurício Ramos, mesclou humor e seriedade para abordar a importância de atitudes preventivas que podem resultar em encontro com o personagem na vida real.

Maurício conta que o humor tem a facilidade de acessar lugares que outros gêneros têm dificuldade.

"Quando a gente traz um assunto como os perigos do trânsito, o respeito às leis do trânsito e a valorização da vida através do discurso de uma personagem que é a “própria morte”, a comédia nos leva a pensar no assunto de uma forma mais leve, divertida, mas sem perder a seriedade e a relevância. Nós passamos a refletir sobre segurança, sobre prevenção e sobre as outras pessoas que podem pagar pela nossa imprudência, com um olhar mais humano. Como bem diz a Indesejada: “não se arrisque, ném. Me erre! Se apega na vida. Aff!".

Coordenadora do A TARDE Play, Lais Rocha conta que a indicação ao prêmio foi recebida com alegria. Ela considera que o audiovisual é uma linguagem fascinante e "nos permite construir narrativas que contam histórias, informam e sensibilizam a audiência, possibilitando que toquemos em temas importantes com abordagens diversas".

Ela pontua que o Instagram foi usado como meio de divulgação, tanto pela capilaridade que a ferramenta possui, quanto pelo ambiente adequado ao perfil do conteúdo produzido. "Se engajar em causas como esta é uma das missões da comunicação. Poder contribuir com o debate público de modo sensível, original e criativo é um dos objetivos do A TARDE Play".

A cerimônia de premiação será realizada na sexta-feira, 14, na Arca Eventos, em São Paulo.

