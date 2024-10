A TARDE transforma sede com street art de Diogo Galvão

Com mais dois murais a caminho, sede de A TARDE vai se tornar ponto de referência para a arte urbana - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A sede do jornal A TARDE está sendo transformada mais uma vez pelas mãos do muralista Diogo Galvão, conhecido por suas obras que retratam a vida marinha e a defesa da preservação socioambiental. Galvão, que já pintou um mural de 342 m² de superfície em 2021 com uma temática de baleias no edifício do centenário, está de volta com novos projetos.

"Decidimos renovar os espaços internos aqui e reaproveitar essas áreas para outros fins", explicou o artista sobre a proposta atual, que envolve a criação de três murais, todos com uma temática socioambiental.



O primeiro mural da nova série, já finalizado, é uma homenagem às baleias, em parceria com o Projeto Baleia Jubarte. "Esse painel tem tons de azul, rosa e roxo, e celebra a força e a fragilidade desses animais", descreveu Diogo. O segundo painel será dedicado às tartarugas marinhas, uma colaboração com o Projeto Tamar, e o terceiro ainda está sendo definido.

As baleias são os personagens que mais aparecem no meu trabalho, mas adoro pintar diversos personagens marinhos Diogo Galvão - sobre estilo

Processo criativo

Segundo painel será dedicado às tartarugas marinhas | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O artista refletiu, ainda, sobre a importância de manter sua identidade autoral, mesmo quando trabalha em espaços privados. "É um prazer ser convidado para fazer o trabalho que já faço nas ruas em um ambiente fechado. Isso é muito importante para o artista, porque ele se sente valorizado", afirmou.

Aqui, no A TARDE, eu tenho o privilégio de trabalhar com a minha arte autoral, e isso fortalece o meu trabalho Diogo Galvão

Ele destacou que nem todas as empresas oferecem essa liberdade criativa e, muitas vezes, pedem que os artistas se adequem às suas temáticas.

Street Art em Salvador

Com mais dois murais a caminho, a sede de A TARDE vai se tornar um ponto de referência para a arte urbana em Salvador, ecoando a mensagem de preservação ambiental que Diogo Galvão defende em cada uma de suas obras.



Questionado sobre o cenário da street art na capital baiana, Galvão falou sobre a necessidade de valorização, conforme as suas características. "Acho que no mundo todo, e em Salvador não é diferente, a arte urbana acompanha seu próprio ritmo. Não estamos nem muito adiantados, nem muito atrasados, mas cabe a nós, artistas, trabalhar para que o trabalho seja mais valorizado".

O muralista é um defensor da valorização dos espaços com alto impacto visual, algo que ele considera essencial em seu trabalho.



Se for dentro de uma empresa, que seja em um local de grande visibilidade, e aqui, no A TARDE, combinou perfeitamente. A área é muito movimentada, com muitos funcionários circulando e também com visibilidade para a rua Diogo Galvão - sobre visibilidade no edifício de A TARDE

O muralista Diogo Galvão | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

