Adão Negro e mais: veja programação da Feira da Fraternidade

Veja programação - Foto: Divulgação

Já começou a 43ª Feira da Fraternidade. Tradicional na capital baiana, o evento, que arrecada fundos para as obras sociais da Paróquia Nossa Senhora da Vitória, segue até domingo, 10, com programação diversa: reggae, samba, axé music, rock e forró.

A ação beneficente ainda contará com uma diversidade de opções gastronômicas da culinária nacional e internacional, com pratos da cozinha alemã, americana, italiana, francesa, espanhola, mexicana, oriental e gaúcha, além das guloseimas e dos lanches saudáveis da Barraca Tropical.

Brechó, barraca de artesanato, barraca de venda de brinquedos usados e novos, Apostolado da Oração (arte sacra), também estarão com produtos à venda. Atrativos para as crianças estão inclusos na programação: vila Infantil com parque inflável, atividades como contação de histórias, brincadeiras, show de mágicas e teatro.

A feira, promovida pela comunidade paroquial sob liderança de Padre Luís Simões, reúne cerca de mil voluntários que auxiliam tanto no atendimento, na recepção, na venda de ingressos, na divulgação, quanto na infraestrutura montada. Outras novidades são os mascotes Frater e Dade, que anunciam que o evento será petfriendly, adotando regras específicas para quem quiser levar seu pet.

Entre as obras sociais contempladas pelos fundos arrecadados estão o Centro Médico Esmeralda da Natividade, a Creche Nossa Senhora da Vitória, a Escola Paroquial da Vitória, além de fornecimento de Leite para a unidade oncopediátrica do Hospital Aristides Maltez e de trabalhos de promoção humana na comunidade Vila Brandão.

Os ingressos para a 43ª Feira da Fraternidade estão sendo vendidos a R$ 10 no próprio local em valor promocional. O horário de funcionamento da feira será das 18h às 22h, nesta sexta, e das 10h às 22h (09/11) 10h às 21h (10/11). Outras informações podem ser encontradas no perfil da feira no instagram, @feiradafraternidade.

SERVIÇO

O QUE: 43ª Feira da Fraternidade

QUANDO: até 10/11

ONDE: PRAÇA DO CAMPO GRANDE

FUNCIONAMENTO: Sexta (08/11) das 18h às 22h; sábado (09/11) das 10h às 22h e domingo (10/11) das 10h às 21h

INGRESSOS: R$ 10 (valor promocional até o lote ser encerrado), na secretaria paroquial (Largo da Vitória) e nas lojas Deli&Cia (Shopping Barra e Av. Euclides da Cunha, Graça) até quarta, 06/11. A partir de quinta, 07/11, no próprio local.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL COMPLETA

SEXTA (08/11) - A partir das 18h

UTX

Rode Torres - Part. Gui Rodrigues

Grupo de Forró Oxente Fulô

SOUL 071 Dança

SÁBADO (09/11) - A partir das 12h

Adão Negro

Samba do Lico

Lutte

Tio Elétrico

Banda Mamacita

Coral do Vieira

Movimento Escalada

DOMINGO (10/11) - A partir das 12h

Negra Cor

Viola de Doze

Tio Barnabé

Herbert Richards

Elpídio

*Grade sujeita a alteração

PROGRAMAÇÃO VILA INFANTIL- 2024

SÁBADO (09/11)

14H- TRUPE CIRCO BRINCANTE

15H- TATI E PALMIRA HEINE

16H- FERNANDA SERRANO

16H30- BITO TELES

17H30- VIVIANE PASSOS

DOMINGO (10/11)

14H- SHEYLA BASTOS

14h30- CARLA CHASTINET

15H- LUCIANA ÁVILA E MARCOS BEZERRA

16H30-BRUNO CÁSSIO E ANANDA

17H30- PALHAÇO XURUMELO

18H- MÁGICO DRAGON