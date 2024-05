Alcione, Toni Garrido, Emicida: confira a agenda cultural da semana | A TARDE

A agenda cultural desta semana em Salvador está repleta de opções para diversos públicos. E o melhor é que algumas dessas atrações são de acesso totalmente gratuito.

Entre as mostras, a exposição Carolinas, que homenageia Carolina Maria de Jesus, uma das mais relevantes artistas e escritoras do Brasil, foi prorrogada e poderá ser visitada até o domingo, 12.

Na Dança, A Escola de Ballet D'Có e Saltiado apresenta o espetáculo "A Pequena Princesa Negra", na Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA). A montagem conta a concepção da vida e o surgimento da existência humana no continente africano.

Já quem gosta de música tem várias opções durante a semana. Nesta sexta-feira, 10, Dorgival Dantas, Adelmario Coelho e Flávio José comandam o Triângulo do Forró no Armazém Convention.

No sábado, 11, Emicida apresenta em Salvador o show da turnê "AmarElo – A Gira Final", na Concha do TCA. Já no domingo, 12, Alcione celebra seus 50 anos de carreira com show na Concha.

Explore as opções e planeje-se:

DANÇA

➡️ A Pequena Princesa Negra

📅 Quando: Domingo, 12

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: Exclusivo para convidados

"

➡️ Aula Aberta de Jazz Contemporâneo

📅 Quando: Sexta, 10

⏰ Horário: 3h

📌 Onde: Teatro Castro Alves

💲 Quanto: Gratuito

MÚSICA

➡️ Toni Garrido - Baile Free

📅 Quando: Sábado, 11

⏰ Horário: 18h

📌 Onde: Salvador Norte

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Triângulo do Forró - Dorgival Dantas, Adelmario Coelho e Flávio José

📅 Quando: Sexta, 10

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Armazém Convention

💲 Quanto: Entre R$ 200 e R$ 450

"



➡️ Bob Marley Vive (Sessão na Câmara)



📅 Quando: Sexta, 10

⏰ Horário: 18h30

📌 Onde: Câmara de Vereadores

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Culinária Musical



📅 Quando: Domingo, 12

⏰ Horário: 12h

📌 Onde: Senzala do Barro Preto

💲 Quanto: Entrada R$30 (em espécie); pratos R$70/duas pessoas

"

➡️ Série Carybé - Trio de Trombones

📅 Quando: Sábado, 11

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

"

➡️ Série Carybé - Quarteto de Cordas

📅 Quando: Sábado, 11

⏰ Horário: 17h

📌 Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

"

➡️ Samba de Terreiro

📅 Quando: Quinta, 9

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: A Marujada, Rua do Passo - Santo Antônio Além do Carmo"

"

➡️ Grupo Botequim – Roda de Maio

📅 Quando: Sexta, 10

⏰ Horário: 21h

📌 Onde: Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo

💲 Quanto: R$ 30

"

➡️ Grupo Botequim e Nelson Rufino

📅 Quando: Sexta, 10

⏰ Horário: 21h

📌 Onde: Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo

"



➡️ Banda Forrózevixe e Convidados

📅 Quando: Quintas de maio

⏰ Horário: 21h

📌 Onde: Varanda do Teatro SESI - Rio Vermelho

💲 Quanto: Entre R$ 30 e R$ 50

"

➡️ Fuá - Ana Barroso e Guigga

📅 Quando: Quinta, 9

⏰ Horário: 21h

📌 Onde: Casa da Mãe

💲 Quanto: R$ 35

"

➡️ Vanessa Moreno - ""Sentido""

📅 Quando: Sexta, 10

⏰ Horário: 21h

📌 Onde: Teatro SESC Casa do Comércio

💲 Quanto: Entre R$ 40 e R$ 80

"

➡️ Sambaiana - Ensaios de Outono

📅 Quando: Sexta, 10

⏰ Horário: 21h

📌 Onde: Espaço Colaboraê – Rio Vermelho

💲 Quanto: R$ 30

"

➡️ Alexandre Leão

📅 Quando: Sexta, 10

⏰ Horário: 22h

📌 Onde: Varanda do Teatro SESI - Rio Vermelho

💲 Quanto: R$ 60

"

➡️ Banda IFÁ - Tributo ao dia do Reggae

📅 Quando: Sexta, 10

⏰ Horário: 22h

📌 Onde: Espaço Colaboraê

💲 Quanto: R$ 30

"

➡️ Emicida - ""AmarElo – A Gira Final""

📅 Quando: Sábado, 11

⏰ Horário: 18h

📌 Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: Entre R$ 110 e R$ 260

"



➡️ No Parque com Neojiba

📅 Quando: Domingo, 12

⏰ Horário: 11h

📌 Onde: Parque do Queimado - Liberdade

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Alcione - 50 Anos

📅 Quando: Domingo, 12

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: Entre R$ 75 e R$ 200

"

➡️ Esquenta São João do Bier

📅 Quando: Sábado, 11

⏰ Horário: 16h

📌 Onde: Trapiche Barnabé

💲 Quanto: R$ 80

"

EXPOSIÇÃO

➡️ Carolinas

📅 Quando: Terça a domingo

⏰ Horário: Das 9h às 17h30

📌 Onde: Caixa Cultural Salvador

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Exposição Fotógrafica de Pedro Salles

📅 Quando: Segunda a sexta até 14 de maio

⏰ Horário: 9h às 17hs

📌 Onde: Galeria Cañizares – Escola de Belas Artes/UFBA

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Reverberações – refletindo a impressão da memória africana

📅 Quando: Até 21 de junho

⏰ Horário: Das 10h às 18h

📌 Onde: Museu Nacional da Cultura Afro Brasileira

💲 Quanto: Gratuito - Até R$ 10

LITERATURA

➡️ Lançamento - Livro dos Cegos, de Marcio Salgado

📅 Quando: Sexta, 10

⏰ Horário: 17h30

📌 Onde: Livraria LDM do Shopping Paseo Itaigara

💲 Quanto: Gratuito

TEATRO

➡️ 3 Maneiras de Tocar no Assunto

📅 Quando: Quarta, 15, e quinta, 16

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: Gratuito (retirada na bilheteria do TCA)

"

➡️ Auto da Compadecida

📅 Quando: Quinta a domingo até 19 de maio

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Varanda do SESI Casa Branca

💲 Quanto: R$ 30

"

➡️ Mais Pra Lá Do Que Pra Cá

📅 Quando: Sexta, 10

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Teatro Gregório de Mattos

💲 Quanto: Entre R$ 20 e R$ 40

"

➡️ Das ‘coisa’ dessa vida…

📅 Quando: Sextas, sábado e domingos de maio

⏰ Horário: Sexta às 19h; sábado e domingo às 17h

📌 Onde: Teatro Gamboa

💲 Quanto: Entre R$ 10 e R$ 20

"

➡️ Fala baixo senão eu grito

📅 Quando: Sexta, 10, a domingo, 12

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Casa Preta Espaço de Cultura

💲 Quanto: Entre R$ 15 e R$ 30

"

➡️ Dolly

📅 Quando: Sextas de maio

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro Sesi Rio Vermelho

💲 Quanto: Entre R$ 20 e R$ 40

"

➡️ Vila ABCD o Show

📅 Quando: Sexta, 11

⏰ Horário: 16h

📌 Onde: Centro Cultural SESI Casa Branca

💲 Quanto: Entre R$ 10 e R$ 20

"

➡️ Helena Blavatsky, a voz do silêncio

📅 Quando: Sábado, 11, às 20h, e domingo, 12, às 7h

📌 Onde: Teatro SESC Casa do Comércio

💲 Quanto: Entre R$ 50 e R$ 120

"

➡️ Enaldinho em O Mistério do Circo

📅 Quando: Domingo, 12

⏰ Horário: 18h

📌 Onde: Armazém Convention

💲 Quanto: Entre R$ 80 e R$ 180

"

OUTROS

➡️ Feira de Artesanato da Feira de São Joaquim

📅 Quando: Sexta, 10, e sábado, 11

⏰ Horário: A partir das 10 horas (artesanato) e a partir das 16 horas (shows)

📌 Onde: Feira de São Joaquim

💲 Quanto: Gratuito

