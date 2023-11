Angela Bassett é confirmada em festival internacional em Salvador | A TARDE

Primeira atriz a ser indicada ao Oscar por um filme da Marvel, Angela Bassett é mais uma atração do Festival Liberatum, que acontece em Salvador de 3 a 5 de novembro. O anúncio ocorreu nesta terça-feira, 24, nas redes sociais do evento. A iniciativa gratuita vai reunir nomes nacionais e internacionais como Morgan Freeman, Viola Davis, Alcione, Taís Araújo e Iza.

Angela visita o Brasil pela primeira vez. Ela foi indicada ao prêmio máximo do cinema por seu papel como a Rainha Ramonda, personagem do filme Pantera Negra. A artista estará em Salvador como agente de mudanças global e Convidada de Honra do Liberatum.

O evento fará alusão ao Mês da Consciência Negra, privilegiando a cultura afro-brasileira, e receberá artistas de todo o planeta.

A programação irá incluir mostras de cinema, concertos de música, instalações de moda e fotografia, masterclasses, mostra de música e dança LGBTQ, painel de mudanças climáticas, e encontro de Empreendedorismo e Liderança. Os ingressos serão liberados a partir da próxima sexta-feira, 27, por meio do Sympla.