Festival com participação de Morgan Freeman tem ingressos liberados | A TARDE

O Festival Liberatum, que acontece nos dias 3,4 e 5 de novembro, em Salvador, já tem a retirada de ingressos liberada a partir da próxima sexta-feira, 27, por meio do Sympla.

O evento, que vai contar com a presença do ator norte-americano Morgan Freeman, é gratuito e aberto ao público. Freeman será convidado de honra do país e embaixador cultural do festival. Ele será homenageado pela contribuição ao cenário cultural mundial como ator, produtor e diretor.



O Liberatum Brasil será um momento cultural extraordinário na cidade considerada o coração cultural do Brasil. Um programa multidisciplinar ambicioso e profundamente inspirador para defender a igualdade e a diversidade, e um evento histórico com foco especial em Agentes de Mudança e Visionários Negros para fornecer uma fonte vital de inspiração para o público no Brasil.



