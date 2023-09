Ator Morgan Freeman é confirmado em festival de Salvador

O ator norte-americano Morgan Freeman estará no Festival Liberatum, em Salvador, que será realizado de 3 a 5 de novembro. O evento também contará com as presenças de Alcione, Naomi Campbell, Taís Araújo e Lázaro Ramos.

Freeman será convidado de honra do país e embaixador cultural do festival. Ele será homenageado pela contribuição ao cenário cultural mundial como ator, produtor e diretor.

O evento, que já passou por 13 países desde 2001, como Reino Unido, Estados Unidos, Turquia e Índia, vai reunir na Bahia lideranças do mundo das artes, tecnologia e negócios. A primeira edição brasileira do festival fará alusão ao mês da consciência negra, privilegiando a cultura afro-brasileira.

O objetivo é apresentar ao público programas artísticos notáveis do mais alto padrão, apresentando ícones culturais de renome internacional para promover a mudança social, a liberdade de expressão e expandir a consciência sobre questões importantes que afetam a humanidade.

O Liberatum Brasil será um momento cultural extraordinário na cidade considerada o coração cultural do Brasil. Um programa multidisciplinar ambicioso e profundamente inspirador para defender a igualdade e a diversidade, e um evento histórico com foco especial em Agentes de Mudança e Visionários Negros para fornecer uma fonte vital de inspiração para o público no Brasil.