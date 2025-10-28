Menu
LITERATURA

Sedução, morte e poder: o livro que revela o Judiciário como você nunca viu

Wadih Habib mistura suspense, ética e intrigas envolvendo magistrados, policiais e o poder no Judiciário brasileiro

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

28/10/2025 - 13:22 h | Atualizada em 28/10/2025 - 14:17
Livro combina suspense policial, densidade psicológica e drama moral
Livro combina suspense policial, densidade psicológica e drama moral -

Em Sedução e Morte no Judiciário, o escritor e advogado Wadih Habib transporta o leitor para uma trama intensa, onde cada escolha pode ser a sentença final. A obra combina suspense policial, densidade psicológica e drama moral, explorando dilemas que vão além do universo jurídico e tocam questões universais de poder, ética e sobrevivência.

O protagonista, Severino, abandona a magistratura para seguir o sonho de se tornar advogado, mas sua vida sofre uma guinada inesperada ao se envolver em uma rede de intrigas, mortes e fascínio comandada pela misteriosa Sofia.

Ambientada em Salvador e no sertão da Bahia, a narrativa equilibra tensão, crítica social e reviravoltas.

"Diferente de obras puramente policiais ou jurídicas, aqui o leitor é colocado diante de dilemas que poderiam ser seus: o que fazer quando se depara com uma situação limite? Denunciar, esconder, ceder, resistir? É um livro que fala do Judiciário, mas que ecoa em qualquer área da vida", afirma Wadih Habib.

À medida que a história avança, Severino se vê preso a escolhas impossíveis, ora entre lealdade e autopreservação, ora entre ética e desejo.

Sofia, sedutora e manipuladora, torna-se peça central da teia de crimes envolvendo desembargadores, juízes e até membros da Polícia Federal, transformando a vida do protagonista em um jogo perigoso de poder e submissão.

O enredo também revela a infiltração criminosa no Judiciário e a resposta das autoridades, em uma caçada eletrizante que culmina em prisões e revelações chocantes. Wadih Habib, assim, não apenas entretém, mas provoca reflexão sobre até que ponto nossas decisões moldam, ou destroem, nossos destinos.

