Baby do Brasil, Adriana Calcanhoto e mais: confira a agenda da semana | A TARDE

A agenda cultural desta semana em Salvador está repleta de opções para diversos públicos. E o melhor é que algumas dessas atrações são de acesso totalmente gratuito.

Na sexta-feira, 24, o espetáculo 'Hey Jude & Orquestra' promete encantar os fãs dos Beatles na Concha Acústica.

No sábado, Baby do Brasil realiza um show beneficente que terá lucro e alimentos arrecadados destinados ás vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Para quem gosta de exposição, a mostra 'Processos Criativos da Xilogravura' é aberta ao público no Museu de Arte Moderna da Bahia e exibe as produções dos alunos que frequentaram as oficinas de xilogravura no ano de 2023.

Explore as opções e planeje-se:

EXPOSIÇÃO



➡️ Coleção de Arte Popular Lina Bo Bardi

📅 Quando: Terça a domingo

⏰ Horário: 10h às 18h

📌 Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Processos Criativos da Xilogravura

📅 Quando: Terça a domingo

⏰ Horário: 10h às 18h

📌 Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia"

"

➡️ Rodin e seus amigos

📅 Quando: De terça a domingo (até 28 de maio)

⏰ Horário: Das 10h às 18h

📌 Onde: Museu de Arte da Bahia

💲 Quanto: Gratuito



"

➡️ Estúdio aberto: Arquiteturas da Revolta

📅 Quando: Segunda a sábado

⏰ Horário: Das 9h às 18h

📌 Onde: Galeria do Goethe Institut

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ África: Primeiro Coração

📅 Quando: Segunda a sexta até 18 de junho

⏰ Horário: 9h00 às 13h00 e das 13h00 às 16h00

📌 Onde: Centro Cultural Casa de Angola na Bahia

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Reverberações – refletindo a impressão da memória africana

📅 Quando: Até 21 de junho

⏰ Horário: Das 10h às 18h

📌 Onde: Museu Nacional da Cultura Afro Brasileira

💲 Quanto: Gratuito - Até R$ 10

"

➡️ Comigo Ninguém Pode - A pintura de Jeff Alan

📅 Quando: Terça a domingo até 28 de julho

⏰ Horário: Das 10h às 17h30h

📌 Onde: Caixa Cultural Salvador

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Migrantes

📅 Quando: Até 16 de junho

📌 Onde: Teatro Gregório de Mattos

💲 Quanto: Gratuito

CULTURA NERD🤓

➡️ Dia do Orgulho Nerd - 10 anos

📅 Quando: Sábado, 25

⏰ Horário: 15h

📌 Onde: Shopping Paseo

💲 Quanto: Aberto ao público

"

"➡️ Super Cosplay

📅 Quando: Sábado, 25

⏰ Horário: 14h

📌 Onde: Shopping Bela Vista

💲 Quanto: Gratuito

"

LITERATURA



➡️ Lançamento do livro 'A Mesma Água', de Eliecim Fidelis

📅 Quando: Sexta, 24

⏰ Horário: 18h

📌 Onde: Foyer da Associação Baiana de Medicina

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Sonora Poesia e Outros Baratos - recital performático

📅 Quando: Quinta, 23

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Teatro SESC-SENAC Pelourinho

💲 Quanto: Entre R$ 10 e R$ 20

"

➡️ Lançamento do livro ""Liderança Absoluta"", de Renilton Rosário

📅 Quando: Sexta, 24

⏰ Horário: 19h30

📌 Onde: Livraria LDM - Shopping Bela Vista

💲 Quanto: Gratuito

MÚSICA



➡️ Baby do Brasil

📅 Quando: Sábado, 25

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: A partir de R$ 72 + 1kg de alimento não perecível

"

➡️ Kannalha Privillege

📅 Quando: Sexta, 24

⏰ Horário: 22h

📌 Onde: Parador Z1 Bar

💲 Quanto: A partir de R$ 20

"

➡️ Hey Jude & Orquestra

📅 Quando: Sexta, 24

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: Entre R$ 60 e R$ 160

"

➡️ Quinta da Casa: Dorea

📅 Quando: Quinta, 23

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Casa Rosa

💲 Quanto: Entre R$ 15 e R$ 30

"

➡️ Orquestra Sinfônica da Bahia - Viva Haydn!

📅 Quando: Quinta, 23

⏰ Horário: 19h30

📌 Onde: Teatro Faresi (antigo Teatro ISBA)

💲 Quanto: Entre R$ 10 e R$ 20

"

➡️ Outra Vez Quadrilha

📅 Quando: Sábado, 24

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Teatro Sesc Senac Pelourinho

💲 Quanto: Entre R$ 10 e R$ 20"

"

➡️ Jam no MAM

📅 Quando: Sábado, 25

⏰ Horário: 18h

📌 Onde: Pátio do MAM

💲 Quanto: Entre R$ 3 e R$ 40

"

➡️ Elas Cantam Bob

📅 Quando: Sábado, 25

⏰ Horário: 18h

📌 Onde: Casa Cultural Reggae

💲 Quanto: 1kg de alimento"

"

➡️ Neojiba - Homenagem ao Maestro Abreu

📅 Quando: Quinta, 23

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Teatro Salesiano

💲 Quanto: 2kg de alimentos não perecíveis

"

➡️ Grupo Gostar de Samba

📅 Quando: Segunda, 27

⏰ Horário: 14h30

📌 Onde: Praia de Amaralina

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Samba na Segunda

📅 Quando: Segunda, 27

⏰ Horário: 17h

📌 Onde: Lava Jato CBX

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Encontro de Sambistas

📅 Quando: Segunda, 27

⏰ Horário: 21h

📌 Onde: Só Shape Tabacaria

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Sarau da Casa da Mãe

📅 Quando: Terça, 28

⏰ Horário: 23h45

📌 Onde: Casa da Mãe

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Forró do Bom - Flor de Maracujá, Tio Barnabé e convidados

📅 Quando: Quinta, 23

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Largo Quincas Berro D’Água

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Roberto O Imperador canta Zé Ramalho

📅 Quando: Quinta, 23

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Largo Pedro Archanjo

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Tributo a Rita Lee

📅 Quando: Sexta, 24

⏰ Horário: 20h30

📌 Onde: As Divas do Tio Chico Cervejaria Artesanal

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Sambaiana

📅 Quando: Sexta, 24

⏰ Horário: 21h

📌 Onde: Espaço Colaboraê

💲 Quanto: R$ 30

"

➡️ Adriana Calcanhotto

📅 Quando: Sexta, 24

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Pupileira

💲 Quanto: Entre R$ 90 e R$ 220

"

➡️ Alexandre Leão

📅 Quando: Sexta, 24

⏰ Horário: 22h

📌 Onde: Varanda do Teatro SESI - Rio Vermelho

💲 Quanto: R$ 60

"

➡️ Pré Festival de Samba Junino

📅 Quando: Terça, 28

⏰ Horário: 18h

📌 Onde: Largo Tereza Batista

💲 Quanto: Gratuito

"

TEATRO



➡️ Rabiscando Piadas - Stand Up Comedy

📅 Quando: Domingo, 26

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro Jorge Amado

💲 Quanto: Entre R$ 35 e R$ 70

"

➡️ Homem é Homem

📅 Quando: Sexta a domingo

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Teatro Martim Gonçalves

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Das ‘coisa’ dessa vida…

📅 Quando: Sextas, sábado e domingos de maio

⏰ Horário: Sexta às 19h; sábado e domingo às 17h

📌 Onde: Teatro Gamboa

💲 Quanto: Entre R$ 10 e R$ 20"

"

➡️ Dolly

📅 Quando: Sextas de maio

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro do SESI Rio Vermelho

💲 Quanto: Entre R$ 20 e R$ 40

"

➡️ Chiquita com Dendê

📅 Quando: Sábado, 25, às 19h, e domingo, 26, às 18h

📌 Onde: Teatro Molière

💲 Quanto: Entre R$ 40 e R$ 80"

"

➡️ O Admirável Sertão de Zé Ramalho

📅 Quando: Sábado, 25, e domingo, 26

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro ISBA

💲 Quanto: Entre R$ 30 e R$ 100

Publicações relacionadas