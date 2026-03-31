INVESTIMENTO
Bahia direciona R$ 2 milhões para a construção de centros indígenas
Governo abriu licitação para a construção dos equipamentos
Por Edvaldo Sales
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O Governo da Bahia abriu licitação para a construção de oito centros de cultura indígenas em diferentes regiões do estado. A informação foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE).
A iniciativa, realizada em parceria entre a Secretaria de Cultura do Estado (Secult-BA) e a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), conta com investimento de R$ 2,7 milhões, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) Bahia.
Os espaços serão implantados em aldeias de cinco territórios de identidade, beneficiando cerca de 200 famílias. A proposta é fortalecer as identidades culturais indígenas, estimular o turismo cultural e ampliar as oportunidades de geração de renda e trabalho nas comunidades
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Os centros serão construídos nas seguintes cidades:
- Itajú do Colônia – Aldeia Bahetá
- Santa Cruz de Cabrália – Aldeia Mata Medonha
- Paulo Afonso – Aldeia Kariri Xocó
- Glória – Aldeia Pankararé
- Una – Aldeia Serra do Padeiro
- Rodelas – Aldeia Tuxá
- Curaçá – Aldeia Missão Velha
- Alcobaça – Aldeia Renascer
Os equipamentos têm como foco a valorização dos saberes tradicionais e o incentivo à economia da cultura, especialmente por meio da produção e comercialização do artesanato indígena.
A ação integra um pacote de R$ 500 milhões anunciado pelo Governo da Bahia para os povos indígenas, que também contempla iniciativas nas áreas de produção, habitação e regularização fundiária.
Entre elas, estão o edital do projeto Bahia que Produz e Alimenta, com previsão de beneficiar até 4 mil famílias, e a construção de unidades habitacionais rurais destinadas a comunidades indígenas.
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