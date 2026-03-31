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INVESTIMENTO

Bahia direciona R$ 2 milhões para a construção de centros indígenas

Governo abriu licitação para a construção dos equipamentos

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

31/03/2026 - 10:58 h

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Governo abriu licitação para a construção dos equipamentos
Governo abriu licitação para a construção dos equipamentos -

O Governo da Bahia abriu licitação para a construção de oito centros de cultura indígenas em diferentes regiões do estado. A informação foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE).

A iniciativa, realizada em parceria entre a Secretaria de Cultura do Estado (Secult-BA) e a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), conta com investimento de R$ 2,7 milhões, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) Bahia.

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Os espaços serão implantados em aldeias de cinco territórios de identidade, beneficiando cerca de 200 famílias. A proposta é fortalecer as identidades culturais indígenas, estimular o turismo cultural e ampliar as oportunidades de geração de renda e trabalho nas comunidades

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Os centros serão construídos nas seguintes cidades:

  • Itajú do Colônia – Aldeia Bahetá
  • Santa Cruz de Cabrália – Aldeia Mata Medonha
  • Paulo Afonso – Aldeia Kariri Xocó
  • Glória – Aldeia Pankararé
  • Una – Aldeia Serra do Padeiro
  • Rodelas – Aldeia Tuxá
  • Curaçá – Aldeia Missão Velha
  • Alcobaça – Aldeia Renascer

Os equipamentos têm como foco a valorização dos saberes tradicionais e o incentivo à economia da cultura, especialmente por meio da produção e comercialização do artesanato indígena.

A ação integra um pacote de R$ 500 milhões anunciado pelo Governo da Bahia para os povos indígenas, que também contempla iniciativas nas áreas de produção, habitação e regularização fundiária.

Entre elas, estão o edital do projeto Bahia que Produz e Alimenta, com previsão de beneficiar até 4 mil famílias, e a construção de unidades habitacionais rurais destinadas a comunidades indígenas.

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