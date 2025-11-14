Lei Aldir Blanc financia doutrinação religiosa em Dias d´Ávila

Pastor Junior de Araci assumiu a secretaria de Cultura em maio, após desmembramento da secretaria de esporte. - Foto: Reprodução | Facebook

Depois de declarar inabilitado o pastor selecionado no edital de capacitação de agentes culturais, a Secretaria de Cultura Dias d´Ávila contemplou mais um pastor, um ‘youtuber’, com verbas da Lei Aldir Blanc de incentivo à cultura.

O secretário de Cultura, o vereador licenciado Júlio da Silveira Reis Júnior (PSDB), é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, mesma do pastor inabilitado. Júnior de Araci, como é conhecido, criou uma nova categoria na lei Aldir Blanc, a de “Influencer Digital Cultural”.

A exemplo do edital ‘Capacita Cultura’, mais uma vez, apenas uma proposta foi inscrita e qualificada. O contemplado é o também pastor Alcides Reis Santos Junior, conhecido como Pastor Junior Santos, influenciador gospel com mais de 400 mil seguidores.

O edital, aliás, parece ter sido feito sob encomenda, uma vez que exigia que o proponente tivesse, no mínimo, 300 mil seguidores. Além disso, o pastor é seguido pelo secretário e compartilha em seu perfil conteúdos da esposa do mesmo, Maria Nazaré Malvar Reis, que integra a equipe da secretaria.

Nazaré possui um podcast no instagram voltado ao segmento evangélico. E Alcides, ou pastor Júnior Santos, oferece no seu perfil exatamente serviços de mentoria para alavancagem do número de seguidores em diversas plataformas.

Voz estudantil

Outro indício de direcionamento foi o cancelamento do primeiro edital sob a justificativa de ‘garantir a participação de candidatos ligados ao segmento gospel’. O novo edital foi lançado no dia 17 de outubro, uma sexta-feira, com apenas quatro dias para inscrição, incluindo sábado e domingo.

Em outro edital da Lei Aldir Blanc, o festival Voz Estudantil reuniu alunos da rede pública e privada num concurso de canto, organizado em parceria com a secretaria de educação. As eliminatórias ocorreram nos dias 12 e 13 e, das 33 músicas apresentadas, pelo menos 23 eram de louvor, mais um indício de doutrinação religiosa.