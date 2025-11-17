Aldir Blanc: Salvador assume liderança nacional na aplicação de recursos

Dado é parte da pesquisa Políticas Culturais e Dados - Foto: Fernanda Maia | Divulgação

A capital baiana se destacou nacionalmente ao ocupar o primeiro lugar em percentual utilizado dos recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab). O dado é parte da pesquisa Políticas Culturais e Dados, divulgada pelo Ministério da Cultura (MinC), que analisou 12 capitais brasileiras.

Entre dezembro de 2023 e julho de 2025, a Prefeitura de Salvador, por meio da Fundação Gregório de Mattos (FGM), aplicou 110,53% do valor repassado pelo governo federal, totalizando mais de R$ 18,5 milhões.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O percentual acima de 100% é explicado pela capacidade de gestão dos recursos. A verba da Pnab, ao ficar em contas bancárias específicas dos entes federativos, gera rendimentos financeiros. Assim, a capital baiana conseguiu aplicar a totalidade da verba original, acrescida dos rendimentos.

Salvador não apenas liderou na taxa de utilização, mas também alcançou o maior valor per capita em editais culturais do país, com R$ 7,53 investidos por habitante. A marca superou grandes centros como São Paulo (R$ 7,00) e Curitiba (R$ 6,97), que ficaram em segunda e terceira posições, respectivamente.

Além disso, a capital baiana foi apontada como a segunda cidade que mais ampliou recursos além da verba federal da Aldir Blanc, demonstrando um forte aporte municipal complementar.

O levantamento, que faz parte do ciclo 'Diálogos Cultura em Dados', analisou 76 editais nas 12 capitais, selecionadas com base em seu porte populacional e desenvolvimento socioeconômico.

Em outro ponto de destaque, Salvador aparece empatada com o Rio de Janeiro na segunda posição, com três editais específicos voltados para áreas estratégicas: biblioteca, patrimônio e culturas populares.

O presidente da FGM, Fernando Guerreiro, creditou o resultado ao esforço contínuo de simplificação e aproximação com os fazedores de cultura locais. “A Política Nacional Aldir Blanc, lei emergencial que se transformou em uma política de apoio à cultura, sempre foi executada de forma célere e profissional pela FGM”, disse.

“A competência de nossa equipe e o diálogo constante com os agentes culturais do município foram fundamentais na construção de mecanismos de apoio desburocratizados e inclusivos, gerando resultados que abarcam todas as linguagens artísticas e os territórios da cidade”, enfatizou Guerreiro.