Bahia é o Estado brasileiro que mais realiza feiras literárias - Foto: Divulgação

A Bahia é o Estado que mais realiza feiras e eventos literários no Brasil. Nos 27 territórios de identidade, com o apoio das secretarias de Educação e de Cultura, mais 83 eventos do tipo serão realizados até o final deste ano.

No total, são mais de R$ 24 milhões investidos em ações de incentivo à leitura, entre elas a l Feira Literária da Bacia do Rio Corrente: Ecoar das Margens, realizada, na unidade da Universidade Federal do Oeste (UFOB) no município, e a Festa Literária do Território do Velho Chico (FLIVEC), em Bom Jesus da Lapa, nesta quinta-feira (15).

A secretária de Educação do Estado, Rowenna Brito, participou dos dois eventos: um pela manhã, em Santa Maria da Vitória, e pela tarde, em Bom Jesus da Lapa. Ela lembrou ainda da parceria fundamental com os municípios e coletivos de cultura para a realização dos eventos.

A Bahia é o Estado que mais investe em política de livro e leitura no Brasil inteiro. Nós estamos falando de 24 milhões de reais de investimentos em festas e feiras, liberadas através de coletivos que organizam esses eventos nos territórios dos 417 municípios. A Bahia sai na frente, e é uma determinação do governador Jerônimo para que a gente possa avançar na democratização do livro e da leitura Rowenna Brito

Ainda na agenda nos dois territórios, a secretária de Educação visitou a obra da nova unidade do Colégio Estadual de Tempo Integral Rio Corrente, no município de São Félix do Coribe.

Para o reitor da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), Jacques de Miranda, a realização das feiras literárias só é possível por conta da interação dos governos da Bahia e do Brasil e das prefeituras. "Mas, sobretudo, pela atuação forte do Governo do Estado, fortalecendo as parcerias entre a Educação Básica e Superior, possibilitando que esses jovens tenham essa formação crítica, com muita leitura e cultura”, opinou.

Representante da Fundação Pedro Calmon – entidade diretamente envolvida com a realização das feiras -, Tatiane Vanderlei também destacou o protagonismo do fomento à leitura na Bahia. “É uma enorme satisfação fazer parte de um governo que enaltece a educação, que enaltece a cultura, que inclusive identifica que somos um grande Estado com culturas bem diversas e que a territorialização desses saberes, dessas culturas e desses conhecimentos são importantes", afirmou.