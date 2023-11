Baianas de acarajé celebram seu dia com missa especial no Pelourinho | A TARDE

A manhã deste sábado, 25, foi marcada pelas celebrações do Dia das Baianas de Acarajé, em Salvador. A programação começou com uma missa especial, às 10h, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho.

Após a cerimônia de homenagem, conduzida pelo Padre Lázaro Muniz, que contou com a presença do prefeito Bruno Reis, as baianas saíram em cortejo rumo à Praça da Cruz Caída, acompanhadas pelo grupo percussivo Tambores e Cores, do Mestre Pacote até a ABAM. No local, haverá shows e o início da entrega dos kits de fortalecimento do ofício.

Nas comemorações das baianas de acarajé, a clientela também ganha presente. A campanha “Dia da Baiana Feliz” está realizando a venda, até este sábado, de um voucher de R$ 10, que dará direito a um acarajé completo que poderá ser trocado em 24 tabuleiros de baianas espalhados por Salvador, nos dias 25 e 26 de novembro. Este voucher poderá ser adquirido em tabuleiros, bares e restaurantes e diversos tipos de outros empreendimentos e terá sua renda revertida para a ABAM (veja lista aqui).

Confira registros da missa das baianas:

| Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

