Banda Água Suja inaugura sessions mensais no Sesi

Água Suja - Foto: Divulgação

Entre 2011 e 2015, apreciadores de blues-rock-soul, criaturas perdidas pela noite do Rio Vermelho e notívagos em geral tinham um porto seguro todas as noites de quarta-feira, no extinto Dubliner’s Irish Pub: era a session semanal Blues Free Salvador. No palco, o quarteto Água Suja espantava o tédio do meio da semana com altas doses de um rythm and blues enérgico, divertido. Nesta quarta-feira (30), a session volta, agora em novo local e periodicidade mensal.

Formada por Jerry Marlon (baixo), Oyama (guitarra e voz), Zito Moura (teclados) e Brian Knave (bateria), a Água Suja volta à cena no Centro Cultural Sesi Casa Branca (Cidade Baixa), recebendo convidados: Cláudio Lacerda (veterano do rock baiano, ex-Ramal 12), Celso Dutra, Wylsel Júnior (RestGate Blues) e Toni Duarte.

“O repertório é calcado no rhythm and blues (vertente mais dançante) mesmo, porque o Água Suja nunca foi uma banda daquele blues triste, aquela tristeza. Nem aquele blues caricato e previsível, batida 1-4-5 (levada básica do blues). E muito menos esse blues que tá em voga aí, caricato, de gravatinha, sabe como é que é, né? Ritmo e blues, soul music, blues pra frente. Com a gente não tem tristeza, velho”, garante Jerry Marlon, no seu estilo sem papas na língua.

Ritmo e blues, soul music, blues pra frente. Com a gente não tem tristeza, velho. Jerry Marlon

“Claro que tem um ou outro momento em que a gente toca um blues lento, né, pra caracterizar também a ideia de blues que as pessoas têm, mas o blues do Águia Suja nunca foi tristeza, é pra frente a coisa, pras pessoas dançarem e se divertirem”, acrescenta.

Animado, Jerry sinaliza que a banda finalmente lançará seu primeiro álbum, prometido para este ano ainda. “A gente tem inclusive a intenção de já começar a colocar as músicas do disco, do nosso disco que esse ano sai, com fé em Deus”, afirma.

No palco do Sesi Casa Branca, um dos convidados deverá marcar presença durante quase toda a apresentação: “Cláudio Lacerda, que é um coringa, né, porque o Oyama teve um problema com voz ultimamente, não tem podido fazer (shows), mas ainda bem que agora vai poder fazer essa apresentação”, conta.

E viva o Sesi Casa Branca

Com a produtora Angela Cristina há mais de um ano à frente da programação de shows musicais do Sesi Casa Branca, o local tem recebido diversos artistas fora da curva, do padrão que se espera de Salvador – e o show do Água Suja até demorou de rolar, visto que ela é esposa de Jerry.

“O Casa Branca, é a cereja do bolo, é o lugar que tá trazendo essas oportunidades, tá rolando show de heavy metal, punk rock, jazz, agora de blues, tem tido seresta, chorinho, coisas de qualidade”, afirma Jerry.

“Tudo isso é a curadoria – eu tenho um bode dessa palavra – de Angela. Então rola um monte de coisa lá que não tá no meu universo, mas a importância é grande porque a gente não tem casa (de show) pra ter independência, pra se fazer coisas decentes, com som maravilhoso. Mas lá no Casa Branca está rolando, tem mesa pra sentar, banheiros limpos. E que faz parte de um complexo que inclui museu, cinema e teatro que também pode ser usado para shows de música. O bistrô aonde a gente toca tem cerveja gelada, tiragosto e estacionamento gratuito”, vende Jerry.

‘Blues Free Salvador’ com banda Água Suja e convidados (Cláudio Lacerda, Celso Dutra, Wylsel Júnior e Toni Duarte) / Hoje, 20h / Centro Cultural Sesi Casa Branca (Av. Caminho de Areia, 1454 – Cidade Baixa) / As primeiras 20 pessoas que reservarem terão entrada gratuita / R$ 20 / R$ 30 (casadinha) / Informações e reservas: 71999574653 (WhatsApp)