Banda Di Filó antecipa clima junino com show no Teatro Gamboa

O grupo mescla músicas autorais com clássicos do repertório de São João - Foto: Divulgação

A banda Di Filó promete antecipar a energia das festas juninas neste final de semana, em Salvador, com o show intitulado “Forró Popular Brasileiro” que acontece no próximo sábado, 03, às 17h, no Teatro Gamboa.

O grupo, liderado pelo cantor Allan Gondim, mescla suas músicas autorais, como “Eu Quero é Sextar” e “Porta-Retrato”, com clássicos do repertório de São João, como “Pedras que Cantam”, “Lembrança de Um Beijo”, “Confidências” e “Seis Cordas”.

“Estamos muito ansiosos por esse retorno ao Teatro Gamboa, um dos palcos mais emblemáticos de Salvador e que nos recebeu com muito carinho. É uma proposta de um show mais intimista, com o objetivo de contemplar o forró, as canções do ritmo e mostrar sua versatilidade, ao trazer para esse gênero nordestino os clássicos da MPB. Vai ser uma festa linda, uma forma de celebrar nossa música”, explica Allan Gondim.

O show tem espaço ainda para apresentar hits da música brasileira em versões em forró, como “Pétala”, “Estrela”, “É Preciso Saber Viver” e “Codinome Beija-Flor”. Os ingressos custam R$20/R$40, à venda na bilheteria do Gamboa, no dia da apresentação, ou antecipadamente pelo Sympla.

Sobre o evento:

O que: Show “Forró Popular Brasileiro” da banda Di Filó

Quando: Sábado (03/05)

Onde: Teatro Gamboa - Rua Gamboa de Cima, Largo dos Aflitos, 3, Salvador

Quanto: R$20/R$40