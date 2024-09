Banda Fresno confirma data de lançamento da 2ª parte de novo álbum

Banda é um dos ícones do emo - Foto: Divulgação

A segunda parte do álbum 'Eu Nunca Fui Embora', da Fresno, será lançada em 26 de setembro. A confirmação foi divulgada pela banda através das redes sociais.

Serão mais sete músicas, sendo uma faixa bônus. Os nomes das novas composições foram divulgados, são elas: A gente conhece o fundo do poço; Se eu for eu vou com você; Fala que ama; Essa vida vai nos matar; Canção para quando o mundo acabar.

Relembre: Fresno contraria decisão do TSE e manda “Fora Bolsonaro”

Um título não foi divulgado, assim como permanece em silêncio o nome de três artistas que farão participação especial no álbum.

As seis primeiras músicas do disco foram lançadas no início do ano pela banda.

"Amores da nossa vida, estamos muito felizes de anunciar ao mundo que o disco lindo dessa banda já tem data para chegar aos ouvidos e corações de 'todes' vocês. 26 de setembro é o dia de 'Eu Nunca Fui Embora' parte dois. Vem aí!! Demorou, mas abalou. Com muito amor, Fresno", disse a banda nas redes sociais.