Black Friday: cinema de Salvador oferece ingressos a R$10

Promoção é válida para esta sexta-feira, 28 - Foto: Reprodução Bela Vista

Quem pensou que a Black Friday se restringia apenas a eletrônicos, roupas e calçados vai se surpreender: o Cineflix do Shopping Bela Vista, em Salvador, anunciou que colocará ingressos à venda por apenas R$ 10 nesta sexta-feira, 28.

A promoção, que é válida para todas as sessões em cartaz, exceto de eventos especiais e do filme "Zootopia 2 - válido para sessões regulares -, promete atrair os cinéfilos de plantão.

A oferta se alinha com a expectativa de alta no consumo em todo o país durante a data. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) projeta gastos de R$ 5,4 bilhões para a Black Friday de 2025 - o maior volume desde 2010.

Em Salvador, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) prevê crescimento de 5% nas vendas, impulsionado pela valorização do real e pelo baixo desemprego.

É possível garantir os ingressos na bilheteria ou através do site do Cineflix, de acordo com a disponibilidade.