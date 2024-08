Bon Odori anuncia virada de lote nos ingressos

Quem comprar até quarta-feira, 31 de julho, vai adquirir os ingressos com preços promocionais - Foto: Divulgação

Um dos principais eventos da cultura pop da capital baiana, o Bon Odori, Festival da Cultura Japonesa de Salvador, terá uma virada de lote na quinta-feira, 1º. O evento será realizado nos dias 30 e 31 de agosto e 1° de setembro, no Parque de Exposições.

>>> Cosplay de Indiana Jones é eleito o melhor do Bon Odori 2023

Quem comprar até quarta-feira, 31 de julho, vai adquirir os ingressos com preços promocionais: os acessos para a sexta-feira do evento custam R$ 20 inteira e R$ 10 meia entrada; e no sábado e domingo do Festival, custam R$ 24 inteira e R$ 12 meia entrada.

O público pode adquirir os ingressos online na plataforma Ticket Maker ou presencialmente no Balcão Pida do Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping, Shopping Piedade, Shopping Paralela e na Central do Carnaval, localizada no Shopping da Bahia.

>>> Filme do ‘Maníaco do Parque’ ganha data de estreia

O Festival oferece uma programação com atrações para todas as idades, incluindo oficinas culturais, concursos, jogos, shows de música e dança, artes marciais e workshops.