Bruno Reis detalha função do Comitê de Afroturismo de Salvador | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) assinou, nesta segunda-feira, 20, o decreto do Comitê de Afroturismo de Salvador. A assinatura aconteceu durante o lançamento do Rolê Afro – Guia de Afroturismo de Salvador, que visa fortalecer a valorização de lugares, manifestações artísticas e culturais fruto da fusão de diversos povos africanos que deixaram a marca na cidade.

A ação reúne 30 pontos de visitação e 11 roteiros de experiência afrocentrados, e faz parte do Plano de Desenvolvimento do Afroturismo, desenvolvido pela Prefeitura através das secretarias municipais de Cultura e Turismo (Secult) e da Reparação (Semur), com apoio do Prodetur Salvador.

Na ocasião, o prefeito detalhou a função do comitê. Segundo o gestor, a iniciativa tem como objetivo “discutir os passos seguintes e toda a estratégia de estímulo ao Afroturismo e de mais ações que a gente possa realizar para alcançar os objetivos de toda a estratégia que está em curso até agora, como também simular e propor mais iniciativas que possam dar mais crescimento e projeção aos empreendedores afro”.

“A gente teve a oportunidade também de anunciar que esses roteiros serão requalificados, terão sinalizações turísticas. Teremos um crédito especial para esses afroempreendedores que estão relacionados com o turismo na nossa cidade. Nós sabemos a importância do turismo para Salvador”, destacou o gestor.

Salvador é uma cidade de serviços e o turismo é o carro chefe. No mês de fevereiro nós geramos 70% dos empregos da Bahia. Nós ficamos atrás apenas de São Paulo e de Curitiba. E em fevereiro recebemos no mês a maior quantidade de turistas de toda a história da nossa cidade: um milhão e seiscentos mil turistas. Bruno Reis, prefeito de Salvador

Bruno Reis aproveitou para enaltecer as atividades realizadas em 2023 com o Novembro Negro. “Praticamente criamos um mês de alta estação. Recebemos diversos visitantes e turistas negros que vieram ter essa imerssão, que vieram participar das 23 atividades culturais que nós promovemos com empreendedores negros na nossa cidade. Esse é um período que veio pra ficar e esse ano vai ser ainda mais fortalecido”, completou.



