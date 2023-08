Cacai Bauer representará a Bahia em 3ª edição da Downlândia

A influenciadora digital Cacai Bauer (@cacaibauer) vai ser a representante baiana na terceira edição da "Downlândia", projeto cujo objetivo é descomplicar a Trissomia 21 e trocar informações sobre a síndrome de Down. O encontro, que ocorre no dia 5 de agosto, em São Paulo, tem como tema "Somos todos EXXXTRAoordinários".

>>> Conheça a história de Cacai, a primeira influenciadora digital com síndrome de Down

Cacai Bauer é considerada a primeira influenciadora digital com síndrome de Down no mundo, além de primeira Youtuber com o diagnóstico no Brasil. "Estou muito feliz por representar a Bahia neste evento em São Paulo. A Downlândia ajuda a tirar preconceitos que as pessoas podem ter sobre quem tem Síndrome de Down", afirmou a influenciadora, que fará uma troca de experiências e acolhimento.

O evento em São Paulo contará ainda com palestrantes profissionais especializados na Trissomia do Cromossomo 21, que abordarão temas como o momento da notícia referente ao diagnóstico para os pais.

Foram convidados o geneticista Dr. Zan Mustacchi (Cepec), Dr. Fábio Watanabe (pediatria inclusiva), Alex Duarte, Hey Viti e João Vitor, além do endocrinologista pediátrico Aleksandro Ferreira, da Elo 21, a fisioterapeuta Roberta Mustacchi (Cepec), Enrico Duque e Ângela Dariva, esposa de Túlio, da banda Jota Quest.

A entrada do evento é solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível que será entregue a famílias em situação de vulnerabilidade pelo Projeto Doar. A inscrição para a retirada dos ingressos pode ser feita pelo Sympla, com limite de 500 pessoas.