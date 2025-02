Caetano e Bethânia fazem show extra em Salvador neste sábado

Ingressos ainda estão disponíveis na plataforma Ticketmaster - Foto: João Cotta | Globo

Os renomados irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia retornam a Salvador neste sábado, 8 de fevereiro de 2025, para uma apresentação especial na Arena Fonte Nova, marcada para as 19h. Este show adicional foi organizado devido à grande demanda dos fãs após os ingressos para apresentação inicial em novembro de 2024 se esgotarem.

Para a nova apresentação, os ingressos ainda estão disponíveis na plataforma Ticketmaster, com preços a partir de R$125.



Uma das novidades desta apresentação é a inclusão de um camarote especial, com ingressos no valor de R$1.460. Os compradores deste pacote terão acesso a entrada exclusiva, banheiros privativos, segurança dedicada, serviço all inclusive, recepção VIP, além de ambientação e sinalização personalizadas. O menu do buffet inclui champanhe, vinhos, cerveja e uma variedade de alimentos, como pães artesanais, queijos, acarajé, coxinha de moqueca e camarão na tapioca.

Para facilitar o deslocamento dos espectadores, a CCR Metrô Bahia anunciou uma extensão no horário de funcionamento no dia do show. A estação Campo da Pólvora estará aberta para embarque até a 1h da manhã, enquanto as demais estações permanecerão abertas para desembarque a partir da meia-noite. Além disso, haverá um aumento no número de trens e viagens disponíveis para atender à demanda.

Após a conclusão desta turnê histórica, Caetano Veloso, aos 82 anos, planeja entrar em um período de "férias verdadeiramente radicais", afastando-se de apresentações, entrevistas e aparições públicas.

Em 2023, antes de aceitar se apresentar novamente ao lado de sua irmã Maria Bethânia, Caetano já havia mencionado a intenção de tirar um período de descanso prolongado.