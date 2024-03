Caetano, Gil e Bethânia parabenizam Regina Casé pelos 70 anos | A TARDE

A atriz, autora, diretora, produtora e apresentadora Regina Casé, completou 70 anos de vida neste domingo, 25. Personalidades da música usaram as redes sociais para parabenizar a artista. Entre os famosos, estão Gilberto Gil, Maria Bethânia e Caetano Veloso.

Gil postou fotos antigas para desejar feliz aniversário a amiga de longa data. Em uma delas, ele aparece com a esposa, Flora, dando um beijo na bochecha de Regina.

"Das pessoas do mundo que mais perto tem estado de mim, tanto por seu gosto como por meu gosto. Aquele abraço, @reginacase!", diz a legend.



Já Caetano escreveu um texto em uma postagem e que fez no instagram com uma foto de quando os dois eram bem mais novos.

"Nunca pensei que fosse passar o aniversário de 70 anos de @reginacase longe dela. Pois estou aqui me preparando para aguentar exatamente isso. Vim da Bahia faz poucos dias e, logo que cheguei ao Rio, vi que tinha pegado a gripe pós-carnaval que tinha atacado todo mundo em minha casa. Pensei que não fosse pegar e, pegando, que isso passaria logo. Mas estou aqui escrevendo da cama, depois de quatro dias assim. Queria estar em todas as celebrações desse aniversário que é orgulho do Brasil. Regina não é só a grande mulher do Asdrúbal, do Esquenta, do Pé de Quê, de Eu, Tu, Eles, de Tina Peppers e de tudo o mais. Ela é uma amizade que nasceu quando eu ainda não era velho e ela ainda era menina. Amiga amada e musa de “Rapte-me, Camaleoa” e “Muito”, pelo menos. Parabéns a ela e a nós todos.

Seguindo a linha dos amigos, Bethânia definiu a aniversariante como “Regina Alegria Casé” e 'legendou' um vídeo das duas com o texto: "Hoje é dia dela! Desta grande artista, atriz, apresentadora, amiga e altíssimo astral @reginacase Nossos melhores votos e todas as homenagens.Viva Regina e sua linda vida! Salve seus 70 anos".