Campo Grande recebe programação especial do Baile da Primavera
Evento oferece concertos orquestrais, shows e homenagens a artistas nacionais
Por Júlio César Borges
Com a intenção de resgatar a memória dos bailes que agitaram a capital baiana na década de 1950 e 60, Salvador recebe hoje e amanhã, mais uma edição do Baile da Primavera, realizado pelo Festival da Primavera 2025. Sediada na praça do Campo Grande, a programação oferece concertos orquestrais, shows e homenagens a artistas nacionais.
O evento, criado em 2023, nasceu, segundo a produtora Simone Carrera, do desejo de incluir na agenda cultural da cidade um evento que agradasse à terceira idade. A ideia, por sua vez, foi proposta pelo membro fundador da Academia de Letras e Artes de Salvador, Fred Dantas.
As lembranças do baile não se mantêm vivas apenas nas músicas tocadas pelas orquestras, há um cuidado em dar forma às recordações por meio da ambientação. “Priorizamos a cenografia do palco, pista de dança ampla, figurinos das orquestras, apresentação de Eliana Pedroso, uma mestre-de-cerimônias elegante e carismática, convites aos principais nomes da dança local, presença de grupos de dança de salão, limpeza e manutenção dos banheiros durante todo o evento, segurança e conforto. Cada detalhe é planejado para que o morador da cidade viva uma experiência plena, positiva e memorável.” declara Carrera.
Cinco orquestras se apresentam nos dois dias de atividade. A escolha para os repertórios, conforme a produtora do evento, resulta em um passeio por diferentes ritmos e canções de todas as gerações. “A curadoria é colaborativa: as orquestras têm liberdade artística e os maestros conversam entre si para montar repertórios dançantes que se complementam”, esclarece.
Para esta edição, são esperadas cerca de duas mil pessoas. “O resgate dos bailes fortalece a cultura da dança de salão e amplia o reconhecimento da dança como prática cultural. O Baile une e fortalece essa grande comunidade de dança em Salvador, conectando gerações. Além disso, o evento valoriza nossas orquestras populares, que têm papel histórico na cultura da cidade”, conclui Carrera.
Programação- A abertura oficial acontece hoje, a partir das 17h. Em seguida, às 18h, a Orquestra Paulo Primo sobe ao palco, sob regência do maestro e pianista Paulo Primo. O repertório, que une músicas de Skank, Michael Jackson, além de uma homenagem a Elis Regina, foi pensado, segundo Primo, em resgatar o clima dos bailes de época.
A celebração aos 80 anos da cantora que marcou a MPB com as músicas Águas de Março e Como Nossos Pais, acontece por meio de um arranjo inédito da canção Vivendo e Aprendendo a Jogar, interpretada pelo jovem cantor de 14 anos, Luís Orlando. Nas palavras do maestro, “é uma forma de unir respeito à obra com inovação artística, celebrando sua importância na música brasileira”.
Liderada pelo maestro Ângelo Rafael, a Orquestra da Câmara de Salvador inicia a programação do sábado, a partir das 16h30. Na apresentação, estão incluídas músicas de artistas de prestígio, como Tom Jobim, Dorival Caymmi e Roberto Mendes. O cantor Tito Bahiense participa como convidado especial. Em seguida, às 17h45 Orquestra Fred Dantas executa um repertório que passeia entre as obras de Vivaldi, homenagem a Manuel Querino e reggae music.
No mesmo dia, às 19h, o maestro Zeca Freitas, conduz a Orquestra Zeca Freitas, em um concerto que mistura samba, bolero, cha-cha-cha, foxtrot e baladas românticas. O encerramento do baile fica por conta da Orquestra Sérgio Benutti, em um repertório que também mistura ritmos.
Festival da Primavera- O Baile da Primavera faz parte do Festival da Primavera realizado pela Prefeitura de Salvador. O festival, que teve início no dia 9 deste mês, segue com programação que oferece música, teatro, dança, literatura, artes visuais, exposições e atividades ao ar livre em diversas localidades da cidade até o dia 28 de setembro. Mais informações podem ser encontradas no site festivaldaprimavera.salvador.ba.gov.br.
Baile da Primavera
- Largo do Campo Grande
- 26 e 27 de setembro
- Diversos horários
- Gratuito
| Festival da Primavera |
