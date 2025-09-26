Fraternidade Maus Elementos retorna com show no Pelourinho

Fraternidade Maus Elementos de volta após 8 anos - Foto: Divulgação

Após oito anos de hiato, a Fraternidade Maus Elementos, referência do rap baiano, retorna aos palcos com energia renovada. O show de estreia da nova fase será no evento “Casa da Fraternidade”, que acontece neste sábado 27, às 17h, no Largo Pedro Arcanjo, Pelourinho, em Salvador. A entrada será no formato pague quanto quiser, reforçando o caráter inclusivo e comunitário do evento.

Além dos Maus Elementos, a programação contará com apresentações de A Bruxa Braba e Resenha do Samuka, criando um espetáculo diversificado, rico em poesia urbana, crítica social e resistência cultural, além de misturar rap e samba.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

História e resistência

Criada em 2012 pelo beatmaker e MC Diego 157, a Fraternidade Maus Elementos construiu um legado único no rap baiano. Integrantes como Gil Daltro, Gold CBX, Lucas Kintê, Tiago Negão, Victor Haggar e Jhomp, além de participações especiais como Márcio M.U., Oddish, Galf AC e DJ Rani, consolidaram a essência do grupo: resistência, fraternidade e arte de impacto.

O coletivo mistura boom bap com influências de rock, jazz, samba e música negra, com letras que abordam crítica social, política, identidade, boemia e existencialismo. A mixtape “Eles Não Vão Perdoar” (2015) é referência obrigatória na cena independente, trazendo 15 faixas densas e engajadas.

Gold CBX comenta o significado do retorno

Para Gold CBX, integrante da Fraternidadade Maus Elementos, e que recentemente lançou seu trabalho solo "Dois lados de uma mente", falou da importância da volta da Fraternidade para o hip-hop baiano e para a cena local.

“Estar de volta com a Fraternidade Maus Elementos depois de tantos anos é mais do que um reencontro, é um ato de resistência. A gente nunca deixou de acreditar no poder da palavra e na força coletiva que nos uniu lá atrás. Esse retorno simboliza continuidade, mas também renovação: novas histórias, novas vozes, a mesma essência. O evento Casa da Fraternidade é a porta de reabertura desse ciclo, e queremos que todo mundo esteja lá para viver isso com a gente", falou o rapper.

Nossa cena tem muitos artistas bons, muita gente nova com qualidade, mas não estamos tendo eventos. Não podemos perder força. E estamos de volta para mostrar que o rap segue vivo, forte, pulsante. Nossa volta é um ato de resistência. Estamos de volta para fazer barulho!

Trajetória marcante

Os Maus Elementos já participaram de eventos importantes como Rinha dos Mc’s, Rap Sem Fronteiras, Festival Mixtape, +Rap+Vida, Projeto Invasão Cultural, 3º Round, Ugangue Invade e Jam da Senzala. O grupo também levou sua arte até a Penitenciária Lemos de Brito, em Salvador, dividindo o palco com Dexter.

No audiovisual, destacam-se singles como “Na Função” (2012), “C.L.A.N” (2014), “Ilícito” (2016), a mixtape “Eles Não Vão Perdoar” (2015) e o projeto Viral (2017), marco de renovação estética e sonora.

Integrantes da Fraternidade Maus Elementos | Foto: Divulgação

O retorno

Em 2025, o grupo estreia seu novo single “7 Armas”, dando início a uma nova fase. O show no evento “Casa da Fraternidade” será mais que uma apresentação: é um reencontro, uma afirmação cultural e um marco na trajetória de um coletivo que faz história no rap baiano.

Serviço