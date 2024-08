Casa do Benin recebe samba de roda no Culinária Musical de agosto

Prato principal será comercializado a R$80 (pra 2 pessoas) - Foto: Divulgação

O chefe Jorge Washington vai receber a Dama do Samba, Gal do Beco, no Culinária Musical, que acontece na Casa do Benin, localizada no Centro Histórico de Salvador, no próximo domingo, 4. O evento começa a partir das 12h e segue até as 17h.

Como convidada especial do dia, terá a cantora e compositora Tati Brito. Ela faz parte da banda Groovelândia, do Candeal e é a atual vocalista da Banda Reflexus. Na cozinha, Washington vai preparar sua conhecida Feijoada com 37 tipos de carne, 25 temperos. O prato principal será comercializado a R$80 (pra 2 pessoas).

No Cantinho da Empreendora, a convidada do mês é a Madame Nalwango, marca liderada pela empreendedora Jamile Musafiri, que apresenta roupas e acessórios com identidade afro-brasileira.

Nesta edição também haverá literatura de mulher negra, com lançamentos de livros como o da professora, escritora, historiadora e mestra em Ciências Sociais(UFRB), Gleysa Teixeira Siqueira, “Uma História de Cabeluda: Mulher, Mãe e Cafetina”. O livro é pioneiro sobre a história da prostituição na cidade de Cachoeira e conta a trajetória da cafetina mais famosa do Recôncavo Baiano, Dona Cabeluda, que faleceu no dia 06 de maio de 2024. A entrada é R$30 e pode ser paga em espécie ou em pix.