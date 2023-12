CCXP registra recorde de público em edição de 10 anos | A TARDE

Cerca de 287 mil pessoas compareceram aos cinco dias da CCXP23. Celebrando 10 anos de história, o evento foi palco de lançamentos globais dos mais importantes estúdios e plataformas de streaming, com a presença de grandes astros nacionais e internacionais.

Marcaram presença na CCXP23, 105 marcas, maior número desde o início do evento, distribuídas ao longo dos 115 mil m² no São Paulo Expo. A edição também foi marcada pela estreia de importantes players da indústria de entretenimento mundial, como Nintendo, Xbox, Apple TV+ e Adult Swim. Outros que não estiveram presentes na última edição, como Cartoon Network e Sony, retornaram em 2023.

Segundo Renato Fabri, CEO da CCXP, os recordes de público e marcas mostram um fortalecimento cada vez maior do evento. “Hoje somos mais que o evento em si, nos transformamos em uma plataforma de comunicação para que a indústria possa se comunicar com seus fãs. A experiência ofertada para o público extrapola os limites do São Paulo Expo, das pessoas que estão aqui fisicamente. Ele reverbera nas redes, na imprensa e em territórios internacionais. São 10 anos de muito trabalho e podemos dizer que nossa marca está cada vez mais forte e importante no mercado global”.

A edição de 2024 já está confirmada e vai acontecer entre os dias 5 e 8 de dezembro.





Serviços Datas: de 5 a 8 de dezembro de 2024.

Local: São Paulo Expo Abertura de vendas: Abril de 2024 UNLOCK CCXP: dias 3 e 4 de dezembro de 2024