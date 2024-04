CCXP24 revela preços do primeiro lote e anuncia nova credencial | A TARDE

A CCXP24, maior festival de cultura pop da América Latina, revelou os preços dos ingressos do primeiro lote da edição. Os preços do primeiro lote serão os mesmos de 2023. Também foi anunciada uma nova credencial.

Os valores dos ingressos começam em R$ 160, e quase todos contam com as modalidades meia-entrada e meia social. Entre as novidades também está o lançamento da credencial Epic Pass, uma reformulação do antigo Epic Experience - custando R$ 2.300 no primeiro lote, o ingresso inclui uma lista de benefícios, como kit exclusivo, acesso antecipado e preferencial e também passes para aproveitar Spoiler Night com 1 acompanhante.

Assim como em anos anteriores, a CCXP mantém a modalidade do ingresso social para as credenciais diárias e 4 Dias. Com a doação de apenas R$ 10,00 (quantia já acrescida ao preço final), o público conta com redução de valores que variam de 37% a 43% em relação ao valor da inteira. Todo valor arrecadado será direcionado para ações de transformação social através da ONG Amigos do Bem, parceira do evento pelo segundo ano consecutivo. Na edição de 2023, as doações chegaram a aproximadamente R$500 mil.



Vale ressaltar que em outros tipos (Epic Pass e Unlock CCXP) e modalidades de ingresso (meia-entrada e inteira) também é possível realizar uma doação voluntária, de qualquer valor, no ato da compra. Todos os ingressos possuem disponibilidade limitada.

Confira todos os preços dos ingressos do 1º lote, válido para vendas entre 9 de abril e 6 de maio, da CCXP24:

Quinta-feira: R$ 160,00 (meia) | R$ 210,00 (social*) | R$ 320,00 (inteira)



Sexta-feira: R$ 180,00 (meia) | R$ 230,00 (social) | R$ 360,00 (inteira)

Sábado: R$ 240,00 (meia) | R$ 290,00 (social) | R$ 480,00 (inteira)

Domingo: R$ 240,00 (meia) | R$ 290,00 (social) | R$ 480,00 (inteira)

4 dias: R$740,00 (meia) | R$890,00 (social)| R$ 1.480,00 (inteira)

Epic Pass: R$ 2.300,00 (somente inteira)

Veja também o que cada credencial da CCXP24 oferece:

Diárias: Uma credencial colecionável, acesso às atividades, auditórios, painéis, participação de artistas e outras atrações dentro da CCXP24 que estão sujeitos a lotação, alteração ou cancelamento sem prévio aviso, não havendo garantia de entrada ou participação. Esta credencial NÃOdá acesso aos eventos pagos simultâneos à CCXP24, como, por exemplo, fotos e autógrafos com artistas;



4 Dias (5, 6, 7 e 08 de dezembro): Esta credencial dá direito a participar da CCXP24 nos quatro dias do festival. Esta credencial não dá acesso aos eventos pagos simultâneos à CCXP24, como, por exemplo, fotos e autógrafos com artistas;

Epic Pass: Uma credencial colecionável exclusiva que dá direito aos quatro dias do festival, além de acesso à Spoiler Night com direito a 1 acompanhante. A credencial também dá direito a um kit Epic Pass (com itens especiais); ao Epic Service (fila preferencial, banheiros e pontos de hidratação exclusivos e acesso ao pavilhão 1h antes da abertura geral); a 10% de desconto em produtos da CCXP Store, sem limite de compras ou valor mínimo; além de uma foto OU um autógrafo com um artista convidado da CCXP; e claro, direito à pré-venda da CCXP25 para a compra de até 4 ingressos.

As vendas da credencial Unlock CCXP, conferência de negócios do entretenimento realizada pela CCXP24 nos dias 3 e 4 de dezembro, acontecem a partir de julho de 2024. Mais informações podem sem encontradas na página oficial do evento.