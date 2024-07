Centro Cultural abre matrículas para cursos

Carga horária do curso de Teatro e Interpretação para Tv e Cinema é válida para quem deseja tirar o DRT - Foto: Divulgação

O Centro Cultural Sintonia, em Salvador, está com inscrições abertas para diversos cursos na área artística. A instituição oferece turmas de teatro para os públicos: infantil, juvenil, adulto e sênior, além dos cursos de canto, violão e interpretação para TV e Cinema para adolescentes e adultos.

Todos os cursos são semestrais com apresentação de um resultado final e entrega de certificado. A carga horária do curso de Teatro e Interpretação para Tv e Cinema é válida para quem deseja tirar o DRT, basta seguir as exigências solicitadas pelo Sindicato.

Os cursos têm em torno de 40 a 60 horas de carga horária total e é voltado tanto para iniciantes, como amantes da arte ou até mesmo artistas amadores e profissionais interessados em aperfeiçoar ou ampliar seus conhecimentos teatrais.

A aula experimental é gratuita e as inscrições devem ser realizadas através do link disponível na página do Instagram @centroculturalsintonia. Mais informações são disponibilizadas através do e-mail: [email protected] ou do Whatsapp (71) 4141-7328.